Otroci in starši, zakaj ne bi naredili zajca?

Piščančje-zajčja druščina. FOTO: Ekaterina Morozova, Getty Images

Za zajca:

1 rolico toaletnega papirja ali srednje trd karton

šeleshamer v barvi zajčjega kožuha

rožnat šeleshamer za notranjost ušes in blazinice na tačkah

črn šeleshamer za brke, nos in oči (za oči lahko uporabite še belega)

svinčnik

škarje

lepilo

črn flomaster (če boste smrček in oči raje narisali).

Za piščanca potrebujemo enako kot za zajca, le barvi šeleshamerja sta drugačni: rdeča in rumena.

Ni velike noči brez zajcev in piščancev, ki jih je najbolj preprosto izdelati iz kartona. Tako izdelani imajo še dodatno prednost, da so čvrsti in primerne velikosti, da jim na glavo posadimo pirh, in postanejo ljubko darilo za babice in dedke ter druge sorodnike in prijatelje.Kako se lotiti dela? Potrebujete kartonske rolice toaletnega papirja ali navaden, nekoliko trši, a ne pretrd karton, barvast šeleshamer, svinčnik, tanek črn flomaster, lepilo in škarje. Če nimate rolice, ki predstavlja telo figurice, jo oblikujte tako, da izrežete pravokotnik in navpični stranici zlepite skupaj, da bo nastal valj. Če uporabljate brezbarvni karton, še preden zlepite stranici, uporabite pravokotnik za šablono pri izrezovanju barvnega šeleshamerja. Nalepite šeleshamer na karton in šele nato sestavite valj. Če izdelujete figurico iz rolice za toaletni papir, višino in dolžino pravokotnika iz šeleshamerja določite z njeno pomočjo.Položite rolico na šeleshamer, najlažje bo, če jo boste položili v zgornji levi kot šeleshamerja, saj boste tako morali izrezati le spodnji in desni rob pravokotnika, ki bo pozneje prekril rolico. Pomagajte si s svinčnikom. Izrežite pravokotnik v barvi živalce, ki jo nameravate ustvariti, in ga prilepite na rolico. Na šeleshamer v barvi živalce (npr. rjava za zajca in rumena za piščanca) narišite ušesa oziroma perutničke in jih izrežite. Iz črnega in belega šeleshamerja izrežite dva para krogcev za oči (lahko uporabite tudi le črni šeleshamer in izrežete le dva krogca ali pa uporabite kar črn flomaster in oči narišete na figurico). Iz črnega šeleshamerja lahko izrežete tudi trepalnice. Vse skupaj prilepite na figurico.Preostane vam le še izdelava smrčka z brčicami oziroma kljuna. Pri zajcu lahko namesto šeleshamerja uporabite denimo majhen cof, ki se vam morda valja po kakem predalu. Brke naredite iz črnega šeleshamerja in jih prilepite. Izdelate lahko tudi tačke (kot na fotografiji). Piščančji kljunček pa tudi rožo na glavi naredite iz rdečega šeleshamerja. Dva manjša kvadrata prilepite drugega na drugega, tako da bo lik rdeč na obeh straneh. Prepognite ga po diagonali in prilepite na piščanca. Podobno lahko z otroki izdelate celo vrsto živalskih figuric. Tisti z veliko domišljije lahko figurice uporabijo kot ročne lutke in vam naredijo predstavo.