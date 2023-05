Osvežimo vrtno pohištvo: plastično hvaležno za vzdrževanje, leseno premažemo z oljem

Čas je, da vrtno pohištvo osvežite, očistite in pripravite na novo sezono. Tudi med to mu občasno namenite primerno nego. Kakšno, je odvisno od materiala, iz katerega je izdelano. Plastično, denimo, je hvaležno za vzdrževanje, je pa res, da zaradi izpostavljenosti sončnim žarkom, dežju in blatu hitro izgublja prvotno barvo, pod vplivom dežja, stika z zemljo in drugih vremenskih vplivov rado posivi.

Ratan je razmeroma preprost za vzdrževanje in čiščenje. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Zato ga je treba v sezoni očistiti večkrat. Najbolje s čistilom, ki ga izdelate kar doma: v plastenki z razpršilom zmešajte vodo in alkoholni kis v razmerju dve proti ena. Dodajte žlico detergenta za pomivanje posode in 15 kapljic eteričnega olja mete ali evkaliptusa. S sredstvom poškropite mize in stole ter jih obrišite z mehko krpo.

Ratan v senci

Kaj pa pohištvo iz ratana? Razlikujemo poliratan, ki je iz sintetičnih vlaken, in naravni ratan iz stebel tropskih rastlin. Tako umetna kot naravna različica sta zračni, hkrati močni in primerni za razmere, v katerih se temperatura in zračna vlažnost lahko hitro spremenita, je pa vseeno bolje, da je ratan nekoliko v senci, saj zaradi ekstremnih temperatur pod vplivom neposrednih sončnih žarkov lahko postane lomljiv. Ker je pohištvo iz ratana razmeroma lahko, ga je, kadar ni v uporabi, enostavno pospraviti, za udobje in zaščito ga je primerno obložiti tudi s sedežnimi prevlekami.

Olje prepreči pokanje in pretirano izsušitev lesenih elementov.

Čiščenje se nekoliko razlikuje glede na to, ali gre za umetni ali naravni ratan. Slednji zahteva več previdnosti: najprej s suho krpo odstranite večjo umazanijo, denimo blato. Pohištvo nato dobro posesajte. V toplo vodo z malce detergenta za pomivanje posode pomočite krpo, iz nje iztisnite odvečno vodo in obrišite pohištvo. Na koncu uporabite še suho krpo. Postopek je podoben pri čiščenju umetnega ratana. Tega lahko dobro namočite z vodo z dodatkom čistila, zdrgnete s krpo ali krtačo in ga z vodo iz cevi splaknete. Uporaba škropilnic, ki delujejo pod tlakom, ni priporočljiva, saj lahko poškodujejo material.

Leseno pohištvo

Preden ga boste postavili na vrt ali teraso, ga je dobro premazati s temu namenjenim oljem in pred uporabo počakati, da se povsem vpije v površino. Olje prepreči pokanje in pretirano izsušitev lesenih elementov. Pri čiščenju lahko občasno uporabite tlačni razpršilnik, ki bo odstranil umazanijo tudi s težje dostopnih predelov. Škropite z večje razdalje, da ne bi poškodovali zaščitnega premaza. Za redno vzdrževanje pohištvo obrišite z vlažno krpo z dodatkom primernega čistilnega sredstva.

Če se pojavi plesen

Kljub rednemu čiščenju se na površini, zlasti lesenega pohištva, lahko pojavi plesen. V tem primeru leseno pohištvo temeljito očistite s čistilom za les. Upoštevajte navodila za uporabo. Če plesen vztraja, jo odstranite s čistilom na osnovi klora: uporabite ga le na predelih, kjer je nastala težava. Če tudi to ne pomaga, ne preostane drugega kot odstranjevanje plesni z brusnim papirjem. Zbrusite prizadete dele, ko pridete do zdravega lesa, jih očistite z vlažno krpo in suh les znova premažite z zaščitnim oljem.

Težava so lahko alge

Zaradi spremenljivih vremenskih razmer se na zunanjem pohištvu včasih pojavijo obloge iz alg. Pri odstranjevanju s plastičnega pohištva lahko uporabite močnejša sredstva za odstranjevanje teh in grobe ščetke. Pri lesu in drugih naravnih materialih sta priporočljivi večja previdnost in uporaba naravnega čistila iz alkoholnega kisa in vode v razmerju ena proti tri. S tem očistite celo pohištvo, ne samo delov, kjer so alge vidne, saj se te hitro širijo in so tudi tam, kjer niso vidne.

Pod vplivom dežja, stika z zemljo in drugih vremenskih vplivov plastično pohištvo rado posivi.

Če naravno sredstvo ne pomaga in alge vztrajajo, za njihovo odstranjevanje uporabite temu namenjena čistila. Ta odstranjujejo alge in hkrati preprečujejo, da bi se znova pojavile.