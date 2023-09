Osvežilec prostorov si lahko izdelate kar sami: tole je recept

Naravnavo razpršilo za prostore lahko nastane v vaši kuhinji. Vse, kar zanj potrebujete, je plastenka z razpršilom, destilirana voda, priljubljeno eterično olje in olje nepozebnika.

V plastenki s prostornino pol litra zmešajte 20 do 25 kapljic izbranega eteričnega olja in 50 kapljic olja nepozebnika. Dodajte vodo, dobro pretresite in poškropite zrak ali tkanine, ki so se navzele neprijetnega vonja.

Olje nepozebnika poskrbi, da se vonj izbranega eteričnega olja ohrani dlje.