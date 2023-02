Slovenski uvoznik znamke DS Automobiles, ki pri nas sodi v skupino Emil Frey, je predstavil prenovljenega mestnega terenca DS 7. Najbolj izstopata večja maska in nov svetlobni podpis. Ta vključuje nove matrične žaromete s 84 svetečimi diodami, ki omogočajo več načinov osvetljevanja glede na hitrost vožnje in prometne razmere, novost je tudi, da kljub vključenim dolgim žarometom ne slepimo drugih vozil. Tu je še nov infozabavni sistem DS IRIS z digitalno osebno asistentko, poimenovano, kakopak, Iris. Slovenski kupci bodo lahko izbirali med dizelsko izvedenko s 96 kW največje moči in tremi razl...