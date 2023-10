Ostaja zvest dizlu

Pri Volkswagnu se pri novih generacijah ne odločajo za drastične spremembe, še bistveno manj revolucije je pri posodobitvah. To velja tudi za model touareg, ki pa ima kljub temu dve precej opazni spremembi. Eno spredaj in eno zadaj. Vsekakor so največja posodobitev prednjega dela novi serijski HD matrični žarometi. Gre za povezavo treh svetlobnih modulov, izpopolnili so tudi opcijsko možnost night vision. To je asistenčni sistem, ki s toplotno kamero zaznava pešce in živali in jih prikaže na zaslonu. Tako jih lahko voznik vedno pravočasno opazi in se ogne trčenju, prav tako žarometi na cestiš...