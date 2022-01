Organske diode za res dobro ceno

Kitajski Hisense, ki je leta 2018 prevzel velenjsko Gorenje, je eden večjih svetovnih proizvajalcev bele tehnike in zabavne elektronike.

Njegovi začetki so bili, tako kot pri vseh, skromni: leta 1969 je še pod imenom Qingdao No. 2 Radio Factory predstavil svoj prvi radio, leta 1978 pa prvi televizor. Nato se je podjetje širilo, se leta 1994 preimenovalo v Hisense in še raslo. Zdaj ima 80.000 zaposlenih po vsem svetu.

Oled tehnologija

In tako je na test prispel oled televizor 65A9G, ki predstavlja vrh Hisensove ponudbe, zanj pa je treba odšteti okoli 1500 evrov, kar je zelo ugodno za televizijski sprejemnik z zaslonom iz organskih svetlečih diod (oled). Kot sem že večkrat zapisal na teh straneh, je oled tehnologija vrhunska, kar se tiče barv, kontrastov in prave črnine, saj je pri njej vir svetlobe vsaka dioda posebej, medtem ko pri klasičnih televizorjih s tekočimi kristali za osvetlitev skrbi serija navadnih svetlečih diod, ki zaslon osvetljujejo od zadaj.

Klasična ponudba priključkov

Posledično so klasični led lcd televizorji nekoliko debelejši v primerjavi z ultra tankimi (in zato bolj občutljivimi) oled aparati. Po drugi strani oled televizorji ne morejo proizvesti toliko svetlobe kot klasični, sami zasloni nimajo tako hitrih odzivnih časov (kar je minus pri nažiganju iger s sodobnih konzol), poleg tega porabijo več elektrike. Ko je prižgan, tale hisense porabi do 460 W energije, v stanju mirovanja pa le pol vata.

Privlačen videz

Testni hisense je na zgornjem delu silno tanek, v spodnjem pa kar konkretno debel, saj se zadaj skriva nizkotonski zvočnik, ki pač potrebuje prostor, da proizvede spodobne base. Gre za očem prijeten izdelek, ki bo lepo sedel na vsako (dovolj veliko) TV-omarico ali mizico. Samo stojalo je konkretno obteženo – nanj sami privijemo dve uteži –, aparat pa je malenkost nagnjen nazaj, tako da ni strahu, da bi se prevrnil naprej, čeprav ni dvignjen od tal kot drugi modeli, nogice pa tako ne segajo naprej.

Eleganten in praktičen daljinec

Zadaj je klasičen nabor priključkov: dva antenska in štirje hdmi vhodi, optični izhod (za A/V sprejemnik in domači kino), vtičnica za mrežni kabel in dva usb vhoda. Poskrbljeno je tudi za brezžično povezovanje prek wifi omrežja in bluetootha. Zadaj je še paličica za ročno upravljanje, če daljinec slučajno crkne.

Odlična slika

Slika izpolnjuje pričakovanja oled teveja: odlične žive barve, super kontrasti in visok dinamični razpon ter prava črnina. Zaslon z diagonalo 164 cm oziroma 65 palcev ima 3840 krat 2160 slikovnih točk (4K UHD), kar je več kot dovolj. Konkurenca sicer ima tudi 8K panele, čeprav so viri v tako visoki ločljivosti zelo redki.

cm (65 palcev) meri zaslon po diagonali.

Še televizijski signal je le redkokje v formatu 4K UHD. Že slika po osnovnem zagonu je odlična, da pa se jo seveda še malce izboljšati, tako kot skoraj vsako stvar v življenju. Seveda pa ne smemo pretiravati z nastavitvami, saj ekstremi nikoli niso priporočljivi.

Najbolj priljubljene aplikacije za pretočne platforme so že prednaložene.

Slika je ostra in premikanje gladko, za kar je poleg samega procesorja odgovorno tudi 120-herčno osveževanje slike. Seveda obstajajo tudi boljši zasloni, a težko za ta denar. Hecno pa je, da televizor kljub temu ne podpira 4K/120 Hz signala, kakršnega oddajajo videokonzole zadnje generacije, kot sta playstation 4 ali xbox X. Tudi odzivni čas zaslona, ki znaša okoli 27 milisekund, ni ravno gamerski.

Enostavno upravljanje

A brez skrbi, družinsko igranje videoiger bo tudi na tem televizorju pravi užitek. Pravi gamerji bodo raje izbrali kak drug televizor ali monitor z ultra hitrimi odzivnimi časi in še hitrejšim osveževanjem slike.

Nadpovprečen zvok

Poskrbeli so tudi za zvok. V spodnjem, odebeljenem delu aparata se namreč skriva pravi pravcati soundbar zvočnik, ki v sodelovanju z nazaj usmerjenim nizkotoncem poskrbi za odličen zvok.

Presenetljivo dober zvok

Basov je zadovoljivo veliko, stereo slika odlična, dobra je tudi simulacija prostorskega zvoka (aparat podpira tudi standard dolby atmos), na voljo pa imamo kar sedem načinov predvajanja zvoka. Seveda to ni stroj za nabijanje glasbe, a specialni učinki v filmih so dejansko dobri. Za tisto popolno doživetje domačega kina si bo treba omisliti dodatno ozvočenje. A pri Hisensu so se res potrudili.

Enostavna uporaba

Televizor upravljamo prek elegantnega daljica, ki ima več tipk kot nekateri zelo minimalistični izdelki. Kdor ima rad malo več tipk, bo strašno zadovoljen, saj človek ob pritisku vedno ve, da je nekaj pritisnil.

Odličen oled zaslon

Na daljincu so tudi bližnjice za pet priljubljenih videostoritev, kot so Netflix, Youtube, Amazon prime video, Rakuten tv in Facebook watch, v uporabniškem vmesniku vidaa pa imamo na razpolago pester nabor aplikacij, med katerimi so tudi lokalizirane. Upravljanje aparata je dovolj enostavno za vsakogar, ljubitelji podrobnih nastavitev pa bodo tudi našli kaj zase. Na voljo je tudi mobilna aplikacija za pametne telefone, ki nadomesti klasični daljinec. Na koncu lahko enostavno sklenem, da je tole res odličen sprejemnik za ta denar.