Organizirajte praznične nakupe v petih korakih

December je po količini stroškov gotovo primerljiv s poletnimi meseci, saj če nam takrat denarnico oklestijo počitnice, nam jih zdaj darila.Da se izognemo stresu, ki ga povzroča nakupovalna mrzlica – od pomanjkanja idej do pomanjkanja časa, nakupovanja v zadnjem trenutku, gneče, preštevanja denarja –, ponujamo nekaj koristnih nasvetov, s katerimi boste nakupe ob koncu leta – in vse druge – obvladali in izvedli brez zapletov.Najslabše je nakupovati brezglavo, brez kakršnega koli načrta. Zato najprej razmislite, koga vse želite obdarovati, in si to zapišite. Pri vsakem imenu se ustavite in pomislite, kakšna je ta oseba, kaj počne, kaj morda potrebuje ali česa si želi. Spomnite se, ali ste v pogovorih z njo ujeli kakšen namig, ali pa jo preprosto vprašajte za pomoč. Najboljša darila so tista, ki so personalizirana in uporabna. Nakupovalni seznam vam bo nakupovalno izkušnjo močno olajšal, saj boste točno vedeli, kaj iskati, in tako ne boste izgubili fokusa.Preden se odpravite po nakupih, glede na svoje zmožnosti postavite realen finančni okvir , znotraj katerega bodo gibale vsote, ki jih boste namenili izbranim izdelkom. Meje, ki si jo postavite, se skušajte držati, najbolje je ne le, da je ne prekoračite, temveč da zapravite manj, kot ste si zadali.Letos smo doživeli pravi »bum« spletnega nakupovanja, ki je kljub temu, da je nakupovanje v fizični trgovini pestrejša in tudi družabna izkušnja, v več pogledih udobnejše, preprostejše ter pogosto tudi ugodnejše. Z nakupovanjem po spletu namreč prihranimo čas, ki bi ga zapravili za vožnjo v trgovine, izlete od trgovine do trgovine, iskanje ustreznih izdelkov in podobno. Na spletu so možnosti praktično neomejene; trgovine so tam vedno odprte in dostopne, v njih vstopate iz domačega naslanjača, s ciljanim načinom iskanja ter filtriranjem izdelkov in cen pa poskrbite, da vam pozornost ne uhaja drugam.Zaradi široke ponudbe je na spletu tudi lažje najti posebne akcije, ugodnosti , popuste in razprodaje; ponekod ste pod določenimi pogoji tudi oproščeni plačila poštnine. Izdelke lahko naročite od vsepovsod in se ob tem pozanimate o približnem datumu dostave. Ker lahko na vsakem koraku naletimo na prevarante, pa svetujemo, da kupujete pri preverjenih ponudnikih in ste posebej pazljivi z deljenjem osebnih podatkov.Da lahko nakup uspešno izvedemo, pa ne moremo brez zanesljivega plačilnega sredstva, kakršno je kartica Diners Club . Ne omogoča namreč le preprostega spletnega nakupovanja, temveč vas tudi razbremeni skrbi za vašo denarnico. Prinese vam namreč dva neodvisna in ločena limita, in sicer za obročno in sprotno plačevanje. Tako je – s kartico Diners Club lahko zajetne stroške, kakršni so na primer servis avtomobila, registracija, sklenitev zavarovanja, nakup bele tehnike in podobno, razdelite na do 36 obrokov! Obenem ponuja stalne ugodnosti in partnerske popuste, kot so tako imenovani D-TORKI vsaki drugi torek v mesecu.