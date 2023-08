Oreščke shranjujte v hladilniku

Oreščki so izjemno zdravi in jih je dobro uvrstiti v svojo prehrano, je pa treba vedeti, kako jih kupovati in pravilno shranjevati.

Med nakupom bodite pozorni na to, da so celi in nepoškodovani. Bolje, kot oreščke na kilograme, je kupovati zapakirane, saj je težko predvideti, kako dolgo so bili izpostavljeni zraku, kjer hitro izgubijo svežino.

Na hladnem in temnem mestu

Ne glede na to, kje jih kupujete, doma jih vedno shranjujte na temnem in hladnem mestu ter v tesno zaprti embalaži. Če jih nameravate hitro porabiti, jih lahko pustite v kleti ali omari, če jih kupujete na zalogo, pa dobro zaprte shranjujte v hladilniku ali še bolje, v zamrzovalniku.

V nasprotnem primeru bodo zaradi visoke vsebnosti maščobe lahko postali žarki in ne bodo več primerni za uživanje.

