Opremljanje doma: bi raje prho ali kad?

Prhe so glede na mnoge raziskave sodeč bolj priljubljen način umivanja in sproščanja med mladimi zaposlenimi ljudmi, ki nimajo časa za kopeli.

V kadi se lahko tudi prhamo, obratno ne bo šlo. FOTO: In4mal/Getty Images



Otroka je veliko lažje okopati v kadi.

Ko se odločimo za gradnjo hiše ali prenovo kopalnice, je eno glavnih vprašanj, kaj izbrati, kad ali kabino za prhanje. Menda obstajata dve vrsti ljudi – tisti, ki namakanje v banji obožujejo, in tisti, ki ga sovražijo. Kaj bo v tem primeru kdo izbral, je najbrž jasno. A šalo na stran. Pri odločitvi je treba namreč upoštevati še druge stvari. Najbolj očitni sta seveda razpoložljiv prostor in denar. Če imamo obojega na pretek, notranji oblikovalci svetujejo, da se odločimo kar za oboje, kad in kabino za prhanje. Če nič drugega, bomo s tem nepremičnini, ko jo bomo želeli prodati, dvignili ceno. Hkrati imamo možnost, da se glede na razpoloženje odločimo, ali nam prija sproščujoča kopel ali le hiter skok pod tuš. Tudi pri zelo majhnih kopalnicah je odločitev enostavna, če v njej ni prostora za kaj drugega kot dober kvadratni meter veliko prho, bomo vanjo to tudi postavili.Prhe so glede na mnoge raziskave sodeč bolj priljubljen način umivanja in sproščanja med mladimi zaposlenimi ljudmi, ki nimajo časa za kopeli oziroma bi ga raje porabili drugače. Tudi veliko upokojencev naj bi bilo bolj naklonjenih prham, še posebno tistih, ki imajo težave s koleni in kolki in jim ne prija sedenje na nizkih površinah oziroma se jim zdi prhanje v kadi, še bolj pa namakanje v kopeli nevarno. V prho je treba zgolj stopiti, da bodo tla manj spolzka, pa poskrbimo s preprosto gumijasto podlago. Na drugi strani se starejši, ki imajo doma kopalno kad z dvignjenim sediščem, nameščenimi ročaji, ki pomagajo pri sedanju in vstajanju, na dnu pa položeno podlago proti drsenju, odlično počutijo, ko se namakajo v topli vodi, saj da se v njej sprostijo in omilijo morebitne bolečine v sklepih. Kopalna kad je po mnenju strokovnjakov boljša izbira tudi za ljudi, ki načrtujejo družino, in tiste s hišnimi ljubljenčki, v glavnem psi. Otroka je namreč veliko lažje okopati v kadi kot v kabini za prhanje. Slednje sicer ni mogoče, v kabino postavimo manjšo plastično kad ali napihljiv bazenček, ju napolnimo z vodo in okopamo otroka. Žal pa ankete, ki so jih izvedli v mnogih državah po svetu, kažejo, da malčki niso pretirano navdušeni nad tovrstnim načinom umivanja. Zakaj, ni znano, dejstvo je le, da se veliko bolje in varneje počutijo v banji, v njej se raje kopajo in igrajo, zato je rutina, ki je običajno namenjena umirjanju pred spanjem, uspešnejša. Tudi psa, še posebno večjega, bomo v kabini za prhanje težko umili, sploh ker se mnogi bojijo curka, ki prihaja iz prhe, in imajo zato raje stoječo vodo. In še ena prednost kopalne kadi – v njej se lahko kopamo ali prhamo, medtem ko pri kabini te izbire ni. Končna izbira je seveda odvisna od vsakega posameznika.Ne nazadnje je pomembna tudi celotna slika. Kopalnica naj bi bila prostor, kjer se sprostimo, preveč natlačen pa deluje vse prej kot sproščujoče. Ko vanj umestimo umivalnik in omarice ter straniščno školjko, če je ne bomo imeli v posebnem prostoru, naj bi, ko v kopalnico postavimo še kad ali prho, ostalo dovolj prostora za nemoteno gibanje in oblačenje, ko prostor pogledamo, pa ne smemo dobiti občutka, da je v njem vsega preveč.