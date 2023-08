Opremljamo sami: enostavno do urejene pisarne (FOTO)

Če imamo doma šivalni stroj ali poznamo koga, ki nam ga lahko posodi, si domačo pisarno, delovni kotiček ali otroško sobo opremimo povsem po lastnih željah in za veliko manj denarja, kot če bi se po posamezne reči odpravili v trgovino.

Šivanja tankih zaves se lotimo počasi in previdno.

Pa tudi dekoracija se bo v tem primeru povsem ujemala, denimo zavese, koš za igrače ali druge malenkosti, podloga za miško ter lonček za pisala. Vse od naštetega je izjemno enostavno izdelati, zato so projekti primerni za začetnike in tiste, ki menijo, da jim ročne spretnosti ne gredo prav dobro od rok.

Zavese

Glede na to, ali želimo zgolj okrasne zavese, ki bodo nekoliko omejile radovedne poglede, ali pa debelejše zatemnitvene, izberemo primerno tkanino. Za tanke izberemo denimo organzo, tanko in prosojno tkanino, ki se na svetlobi malce leskeče, ali tanjši bombaž. V specializiranih prodajalnah z blagom in drugimi pripomočki za šivanje so na voljo tudi posebne tkanine za zavese, ki imajo po dolžini všito obtežilno vrvico, tako bodo lepo padle. Je pa takšna tanka in gladka tkanina nekoliko bolj zahtevna za šivanje, saj precej drsi in je treba z njo med šivanjem ravnati nežno. Za zatemnitvene zavese izberemo težjo tkanino, običajno poliester, a večplasten.

Za zavese, ki bodo prostor zatemnile, izberemo debelejšo oziroma težjo tkanino.

Uporabimo ga lahko tudi za šivanje prevlek za okrasne blazine, prte in druge dekorativne izdelke. Preden se odpravimo v trgovino, seveda izmerimo, koliko tkanine bomo potrebovali. Notranji oblikovalci priporočajo, naj zavesa sega izpod stropa do tal, ne glede na položaj okna, tako bo prostor namreč optično povišala, zavesa, ki je dolga le toliko kot okno, pa ga bo na videz pomanjšala. Izmerimo torej razdaljo od centimetra do dveh pod stropom do centimetra do dveh nad tlemi in dodamo dva centimetra za obrobo ter še približno deset centimetrov za gubo, skozi katero bomo napeljali karniso. Izberemo še širino, denimo dvakratno širino okna ali dvakrat po širino okna, odvisno od tega, ali bo zavesa ena ali dve. Blago nato naokoli in naokoli zarobimo, na zgornjem delu odmerimo deset centimetrov, zapognemo in prišijemo. Dobili smo žepek skoti katerega napeljemo karniso. Zanjo bi lahko izdelali tudi luknje, tako lahko bolje nadzorujemo gube, a najbolj enostavni način je omenjeni.

Košara in lonček

Za košaro potrebujemo veliko plastenko za vodo, t. i. balon, enako tkanino, kot smo jo uporabili za zatemnitvene zavese, vrv in lepilo. Balonu odrežemo zgornji del, da ostane le oval z veliko odprtino. Izmerimo višino ter premer, nato višini dodamo še dobrih deset centimetrov, saj bo tkanina zapognjena čez rob košare. Na tkanino narišemo pravokotnik enakih mer, ga izrežemo in zarobimo, nato pa krajši stranici prišijemo skupaj, da dobimo oval z odprtino zgoraj in spodaj. Preden tkanino namestimo v košaro, slednjo ovijemo z vrvjo. Začnemo na spodnjem delu, kjer konec vrvi prilepimo na balon, ter jo začnemo ovijati okoli in okoli, vedno višje, dokler ni pokrit ves balon. Zadnji konec vrvi prav tako prilepimo na plastiko.

Enako blago uporabimo tudi za drugo dekoracijo.

Zdaj v balon položimo tkanino, jo zapognemo čez rob in košara je končana. Lonček za pisala izdelamo povsem enako, le da namesto balona uporabimo nekaj manjšega, lahko manjšo plastenko, pločevinko, stekleni kozarec za vlaganje, kar pač najdemo v stanovanju.

Podloga za miško

Potrebujemo našo staro podlogo in blago, ki smo ga uporabili za zavese, košaro in lonček. Izmerimo podlogo, meram dodamo približno centimeter ter na tkanino narišemo dva enaka kvadrata, ju izrežemo, mednju položimo podlogo za miško, naokoli in naokoli previdno zašijemo in čisto nova, unikatna ter s preostalimi dodatki ujemajoča se podloga za miško je nared.

Šivanje tankih in gladkih tkanin ni najbolj preprosto. FOTO: Marina Parfenova/Getty Images

Po enakem postopku izdelamo ujemajočo se košaro in lonček za pisala. FOTO: Facebook

Za podlogo uporabimo blago kot za druge dodatke. FOTO: Instagram