Oprano perilo smrdi? Najpomembnejše je zračenje

Če se le da, se izogibamo sušenju perila v prostorih, kjer preživimo veliko časa, denimo v dnevni sobi ali spalnici.

Po končanem pranju še enkrat zaženemo centrifugo, da bodo oblačila čim bolj suha. FOTO: Getty Images

Ventilator bo v veliko pomoč. FOTO: Ahirao_photo/Getty Images

Perila ne sušimo v prostoru brez oken, saj je dobro med sušenjem prostor večkrat prezračiti, da iz njega preženemo vlago.

Čeprav sušenje perila v zaprtih prostorih ni priporočljivo, še posebno zaradi negativnih posledic, ki jih ima za zdravje, v vedno hladnejših in vlažnejših dnevih, ki so pred nami, drugače ne bo šlo, če doma nimamo sušilnega stroja. Negativne učinke pa lahko zmanjšamo, če upoštevamo nekaj preprostih nasvetov.Vlaga, ki jo perilo oddaja med sušenjem, bo ostala v prostoru in pripomogla k razvoju plesni, ta pa v zrak sprošča spore, ki negativno vplivajo na dihala. Še posebno je to nevarno za ljudi, ki trpijo za astmo, za dojenčke, starejše in ljudi s kroničnimi boleznimi dihal. Zato se, če se le da, izogibamo sušenju perila v prostorih, kjer preživimo veliko časa, denimo dnevni sobi ali spalnici. Prav tako ga ne sušimo v prostoru brez oken, saj je dobro med sušenjem prostor večkrat prezračiti, da iz njega preženemo vlago. Zrak dobro osušijo tudi prižgani radiatorji, še najbolj pa kombinacija obojega. Preden perilo obesimo, ga osušimo, kolikor je mogoče, najbolje da po končanem ciklu pranja še enkrat zaženemo zgolj centrifugo. Tako bomo tudi preprečili, da bi se perilo predolgo sušilo in se navzelo neprijetnega vonja po vlagi in plesni. Če imamo razvlaževalnik zraka, ga postavimo v prostor, kjer sušimo perilo, saj bo drastično izboljšal kakovost zraka, pa tudi perilo bo veliko hitreje suho.Dobra alternativa je tudi kombinacija ventilatorja in radiatorja. Stojalo s perilom postavimo mednju in oboje vklopimo. Ventilator bo vlažen zrak potiskal proti viru toplote, ta pa ga bo osušil. Tako smo se pravzaprav precej dobro približali najboljšim zunanjim razmeram za sušenje perila, ko hkrati piha in greje sonce. Če ob tem prostor še večkrat prezračimo, tudi za zdravje dihal ne bo večjih težav. Pazimo še, da vrvi ali stojala ne obremenimo preveč. Bolje je obesiti večkrat manj kosov, kot vse naenkrat, saj bodo oblačila hitreje suha, če bo med njimi dovolj prostora za kroženje zraka.Da bi preprečili neprijeten vonj oblačil, pa je treba upoštevati še nekaj napotkov. Nikoli jih ne pospravljamo v omare, ko so še vlažna, čeprav le malo. Vonj po vlagi se bo zažrl v tkanino in težko se ga bo znebiti, poleg tega si lahko s tem v omari hitro pridelamo trdovratno plesen. Oblačil prav tako ne puščamo predolgo v pralnem stroju, če žehto kdaj pozabimo pravočasno obesiti, neprijeten vonj najlažje preženemo tako, da pri naslednjem pranju perilu dodamo nekaj žlic kisa. Brez skrbi, oblačila se ne bodo navzela vonja, kis bo le nevtraliziral neprijetne vonjave.