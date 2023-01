Operimo zimske jakne

Čeprav je letošnja zima mila, zimske jakne, plašči in bunde ne počivajo v omarah. Preden ste jih minulo pomlad pospravili, ste jih oprali ali so jih očistili v čistilnici in so zimo pričakale čiste. A zgodi se, da jih je treba oprati tudi med sezono in pri tem se zastavi vprašanje: kako? Jih lahko operemo v pralnem stroju ali morajo v čistilnico? Na vsakem oblačilu je etiketa, na kateri je jasno navedeno, kako ga je treba čistiti. A natisnjeni podatki včasih zbledijo, način čiščenja utone v pozabo, vi pa se znajdete v zadregi.

Prvo pravilo, ki ga je pri pranju jaken, bund in plaščev treba upoštevati, se glasi: če je na etiketi navedeno kemično čiščenje, jih ne perite doma. Škoda, ki bi nastala, bi lahko bila nepopravljiva in nepremišljenost bi vas drago stala. Ne zanašajte se na svoje izjemne sposobnosti pranja in čiščenja ter oblačilo odnesite v čistilnico. Tudi če z etikete ni več mogoče razbrati, kateri način pranja je najboljši, je čiščenje oblačila bolje zaupati profesionalcem.

Bunda v stroj

Preverite, kakšno vzdrževanje je navedeno na etiketi. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Večino bund, puhovk, lahko perete v pralnem stroju. V tem primeru bobna ne smete preveč napolniti, priporočljivo je naenkrat prati le eno, lahko pa vanj skupaj z bundo položite nekaj teniških žogic, ki bodo zagotovile, da se bo perje med pranjem lepo razporedilo. Izberite program za občutljivo perilo in uporabite detergent, ki je namenjen prav takšnim tkaninam. Ožemanje ni priporočljivo, je pa res, da se bo zato dolgo sušila. Če jo boste sušili na zraku, jo občasno pretresite in razporedite perje. Če pa v sušilnem stroju (če je to dovoljeno, seveda), izberite program nižje temperature in v boben dodajte nekaj teniških žogic.

Če puhovko sušite na zraku, jo občasno pretresite in razporedite perje.

Jakne iz umetnega krzna večinoma prenesejo pranje v pralnem stroju. Če etiketa ne navaja drugače, jo obrnite narobe in operite na temperaturi 30 stopinj Celzija z detergentom za nežno perilo. Najbolje jo je sušiti na zraku, med sušenjem večkrat skrtačite dlako z nežno ščetko iz naravnih vlaken.

Usnja ne namakamo

Usnjene jakne in plašče je treba čistiti v čistilnici. Vsaj enkrat na leto jih torej zaupajte profesionalcem, vidne madeže pa lahko odstranite sami: mastne dele na ovratniku očistite z mešanico medicinskega alkohola in vode, kisa in vode ali soka limone in vode v enakih odmerkih. Obrišite jih z vlažno krpo, osušite in nato jakno premažite z glicerinom. Usnjenih oblačil ni priporočljivo namakati v vodi, tako kot tudi ne tistih iz volne, tvida in kašmirja. Oblačila iz teh materialov je treba čistiti v čistilnici. Vsaj dvakrat na sezono naj jim tam namenijo temeljito nego, da se umazanija ne bi preveč zažrla v vlakna.

V vodi ne namakamo jaken iz volne.

Volnen plašč po vsakem nošenju očistite z nežno krtačo. FOTO: Victollio/Getty Images

Upoštevajte še nekaj napotkov, po zaslugi katerih bodo dolgo lepa in negovana: ko plašč ali jakno slečete, ga skrtačite s ščetko za oblačila in tako s površine odstranite posledice nošenja. Prav tako odstranite vse iz žepov, da teža ne bi uničila oblike ali drugače poškodovala oblačila. Plašča nikoli ne zlagajte, saj bi nastale gube, ki jih ne bi bilo mogoče zravnati, raje ga obesite na kakovosten, dovolj velik obešalnik, ki dobro podpira ramena.

Jakne iz volne, tvida ali kašmirja naj bodo na zračnem mestu, torej ne v prenatrpani omari. Dober pretok zraka podaljša obstojnost tkanin. Morebitne madeže odstranite s tapkanjem z vlažno krpo ali papirnato brisačo, ki ste jo predhodno namočili z vodo. Izogibajte se agresivnemu drgnjenju, da ne bi poškodovali materiala.