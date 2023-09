Prikupni mali križanec, katerega cena zna marsikoga zmotiti

Druga generacija Oplovega kompaktnega križanca človeka očara že na prvi pogled. Lepe linije, športnoterenski dodatki, kombinacija vesoljsko rdeče in črne barve, velika platišča, v notranjosti pa urejena armaturna plošča, ki je kljub digitalizaciji ohranila nekaj ključnih gumbov in stikal, oblazinjenje iz alkantare in dobra prednja sedeža.

Zadaj prostora ni prav veliko, še posebno če spredaj sedita bolj visoki osebi. Presenetil me je prtljažnik, ki premore 350 litrov, oblikovan pa je tako, da vanj človek stlači kar štiri (male) letalske kabinske kovčke; morda je treba le malce dvigniti zgornjo odlagalno polico prtljažnika.

Prijetna vožnja

Vožnja z mokko je prav tako prijetna. Sedi se visoko, človek pa ima občutek, da je v večjem avtomobilu, kot v resnici je. Sedež v različici ultimate je dobro nastavljiv, udoben in neutrujajoč tudi na daljši vožnji, tudi volan se da lepo nastaviti. Voznika pozdravita dva zaslona, infozabavni sistem pa se zna povezati s pametnim telefonom prek platform android auto in apple car play.

Avto se je lepo držal ceste, v ovinkih se ni pretirano nagibal, volan je natančen, podvozje pa je dobro požiralo neravnine, čeprav je znalo biti malce glasno. Testni primerek je bil opremljen tudi z vrsto asistenčnih sistemov, parkirnimi senzorji in 360-stopinjsko kamero.

Opel mokka ultimate (96 kW/130 KM) AT8 Izpust CO 2 : 133 g/km Zastopnik: Wallis Automotive Europe, Ljubljana Cena: 25.453 € (testno vozilo 29.205 €) Euro NCAP: ****

Poskočna mašnica

Testna mokka je bila opremljena z najmočnejšim 1,2-litrskim prisilno polnjenim bencinskim trivaljnikom, ki razvije zelo spodobnih 96 kW (130 KM) moči pri 5500 vrt./min in 230 Nm navora že pri 1750 vrt./min, kar iz 1253 kg težkega avta naredi kar poskočno mašinco, ki se lahko pohvali s končno hitrostjo 200 km/h in 9,2-sekundnim pospeškom do stotice.

Urejen voznikov prostor s kakovostnimi materiali FOTO: Staš Ivanc

Osemstopenjski samodejni menjalnik, ki se ga lahko upravlja tudi z obvolanskima lopaticama, je zanesljivo opravljal svoje delo, avto pa je postal občutno odzivnejši v športnem programu vožnje. Poraba ni bila ravno najnižja, saj se je ves čas gibala med sedmimi in osmimi litri na 100 kilometrov, kar ni ravno malo za tako kompakten avto.

Na splošno je mokka zelo simpatičen avto, le cena zna marsikoga zmotiti, saj je dobro opremljeni testni avto z vsemi popusti stal več kot 29 tisočakov.