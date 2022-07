Opazujmo govorico telesa

Kuža ne govori, a to še ne pomeni, da nas ne razume. Še več, sporoča nam marsikaj, so že zdavnaj ugotovili strokovnjaki, ki pojasnjujejo, da človekov najboljši prijatelj daleč največ pozornosti izkazuje gospodarju in njegovi družini.

Pasje vedenje odpira vrata v svet čustev. FOTO: Remains, Getty Images

Svoja občutja izkazujejo z govorico telesa in vedenjem, zato je nujno, da svojega psa poznamo, spremljamo njegove navade in smo dovzetni za njegove odzive. Ne le to, naš kuža nas pozna mnogo bolje, kot se nam morda zdi, ugotavljajo raziskovalci z ameriške univerze v Denverju, kjer so prepričani, da psi prepoznavajo tudi najmanjše spremembe na našem izrazu na obrazu in v ravnanju. Da nas kuža vedno opazuje, torej ni iz trte izvito, poudarjajo, zato naj nas ne preseneti, če se nam približa, ko smo čustveni, zaskrbljeni, vznemirjeni, vzhičeni ali preprosto drugače razpoloženi. Ne le z mahanjem z repom, psi nam kažejo občutja na številne druge načine, samo pozorno jih moramo opazovati!

Veliko razbere iz barve našega glasu, intonacije in glasnosti govora.

Prisluhnimo mu

Čeprav ne poznajo veliko besed, nas zelo dobro razumejo. FOTO: Damedeeso, Getty Images

S psom se je nujno pogovarjati: pa ne le zato, da bi jih naučili pomena kar največ besed. Nekatere pasme imajo zares bogat besednjak, saj so dojemljive ne le za ukaze, ampak tudi druge izraze, preostale razumejo nekoliko manj, a to še zdaleč ni najpomembnejše. Barva glasu, intonacija, glasnost: vse to in še več zapolnjuje svet našega najboljšega prijatelja, ki dojema najrazličnejše podrobnosti v naši izgovorjavi in načinu, kako se pogovarjamo z njim. Opravimo lahko preprost preizkus: kužka pokličemo po imenu na različne načine, glasno in tiho, jezno in prijazno, navdušeno in zdolgočaseno, verjetno se bo vsakič odzval drugače. Ob jezi in vpitju bo najverjetneje spustil ali sploščil uhlje, približal se bo previdno in nezaupljivo, ob prijaznem in navdušenem klicu pa bo zagotovo v našo bližino pritekel živahno in v pričakovanju dobre novice.

Ljudje smo se v komunikaciji polenili, saj uporabljamo besede, ki so zanesljivo in enostavno orodje: psi morajo vložiti veliko več truda, če želijo družinskim članom kaj sporočiti, zato je naša naloga, da jim prisluhnemo oziroma več pozornosti namenimo opazovanju njihovega vedenja in odzivanja. To je pomembno zlasti takrat, ko se kuža znajde v negotovosti, morda celo strahu. Če splošči uhlje, se oblizuje, kaže nemir in ima zaskrbljen izraz, je nedvomno znak za preplah oziroma ukrepanje: verjetno se je znašel v stiski, iz katere v tistem hipu ne najde poti, zato je naloga gospodarja, da ga zaščiti in mu ponudi varno zavetje ter zajezi morebitni agresiven vzgib. Veliko ugrizov bi namreč lahko preprečili, če bi lastniki natančneje spremljali govorico telesa svojih ljubljenčkov, še sklenejo strokovnjaki z univerze v Denverju.