Opazili prvega letošnjega delfinjega mladiča v slovenskem morju

»Sprva smo mislili, da delfinov pri nas ni. V prvih letih raziskovanja smo imeli premalo podatkov, da bi določili njihovo število, danes pa vemo, da jih je okoli 150 in da je ta populacija razmeroma stabilna. Zadnjih osem let delamo monitoring skozi vse leto, medtem ko smo prej to počeli le v poletnih mesecih, zato so podatki zanesljivejši,« pojasni Tilen Genov, predsednik društva Morigenos.Več na deloindom.si.