Omogočimo jim počitek

Pozimi narava počiva in nič drugače ni s sobnimi rastlinami. To pomeni, da niso v aktivni fazi rasti, zato ne potrebujejo toliko vode in preostalih hranil kot denimo spomladi in poleti, ko pospešeno rastejo, cvetijo in razvijajo nove liste ter koreninske sisteme. Kljub temu je dobro obdržati običajen ritem zalivanja, torej približno enkrat na teden. Rutina bo pomagala tako rastlinam kot nam, saj na zalivanje ne bomo pozabili. Spremenimo le količino vode, ki jo namenimo lončnicam; dovolj bo pol toliko kot spomladi. Med poznojesenskimi in zimskimi meseci rastlinam prav tako ni treba dovajati mineralnih gnojil, saj jih ne potrebujejo, je pa treba še kako paziti, da bodo dobile dovolj svetlobe, kar je zdaj še posebno velika težava. Dnevi so že tako zelo kratki, marsikje pa še v tistih nekaj urah sonce ne uspe pokukati izza oblakov ali megle, zato je dobro poiskati okno, pri katerem bodo rastline imele največ možnosti, da ujamejo kakšen žarek, in vse, če se le da, prestavimo tja. Pomagamo si lahko tudi s posebno lučjo, ki imitira spekter sončne svetlobe, a za to se v glavnem odločajo profesionalni gojitelji rastlin. Ker pozimi tako težko pridejo do potrebne svetlobe, je treba poskrbeti, da jo bodo, ko bo na voljo, čim bolj učinkovito vsrkale, kar pomeni, da njihovi listi ne smejo biti prašni. Redno z njih brišemo prah, lahko pa to opravilo združimo z zalivanjem in jih enkrat na teden odnesemo v kopalnico ter jih stuširamo.Večina ima ločnice na okenskih policah, pod katerimi so radiatorji, a to ni najboljša izbira. Rastlinam (pre)topel zrak, ki se dviga iz radiatorja mimo njih, namreč ne ustreza najbolj, njihovi listi bodo hitro porumeneli ali se celo posušili. Bližina oken je lahko problematična tudi zaradi vdora hladnejšega zraka. Če okna ne tesnijo dobro, bodo rastline namreč ves čas na udaru zanje prehladne sape, kar jim prav tako ne bo všeč. Pod okna, ki prepuščajo zrak, je zato dobro namestiti kakšno cunjo ali kos toplejše odeje, ki bo rastline zaščitil. Zimo bodo najbolje preživele, če jim čez dan zagotavljamo temperaturo med 18 in 24 stopinjami Celzija, ponoči pa lahko ta pade do najmanj deset stopinj.Če se le da, je pozimi v prostorih, kjer imamo rastline, dobro povečati vlažnost, saj radiatorji zrak močno izsušijo, in tako kot suh zrak povzroča težave ljudem, ga tudi rastlinam. Optimalna vlažnost za lončnice, še posebno tiste s tropskih območij, je med 50 in 60 odstotki, kar jim lahko omogočimo tako, da v njihovo bližino namestimo vlažilec zraka, lahko pa pod njih postavimo nizko posodo z vodo, ki bo ves čas izhlapevala in jih oskrbovala z vlago. Pri tem je treba paziti le, da rastlin ne postavimo neposredno v vodo, še posebno tistih v lončkih z naluknjanim dnom. Najbolje bo, da v posodo, v katero smo nalili vodo, postavimo večje kamne, ki bodo gledali iznad gladine, ter rastline postavimo nanje. Najboljša rešitev pa bo kopalnica z oknom: lončnice v hladnejših mesecih prestavimo tja, saj veljajo kopalnice za najbolj vlažne prostore v stanovanjih, pa še voda za zalivanje bo blizu.