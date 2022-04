Omislite si zen vrtiček za mir in sprostitev (FOTO)

Če ste naveličani običajnih trat in okrasnih gredic, ki jih vidimo na vsakem koraku, si lahko omislite zen vrtiček. Ta je primeren tudi za podlage in podnebja, kjer sicer ne uspeva prav dosti, a četudi je na pogled izjemno enostaven, postavitev in vzdrževanje zahtevata veliko dela.

Rastline je treba redno negovati in obrezovati. FOTO: Yue_/Getty Images

Da bi v njem lahko resnično uživali in se sprostili, mora biti pesek namreč ves čas popolno oblikovan, rastlinje pravilnih oblik, prav tako v takšnem vrtičku ni prostora za plevel in trave ali domače živali, ki bi s sprehajanjem po pesku uničile naš trud. Ne nazadnje so si ga izmislili japonski budistični menihi, ki jim popolnost pomeni res veliko.

Da bi izdelali zen vrtiček, potrebujemo ravno površino, s katere najprej odstranimo plevele in večje kamne, nato pa nanjo nekaj centimetrov na debelo nasujemo bele okrasne kamenčke ali mivko. Za vzdrževanje so precej lažji manjši kamenčki, saj veter ne bo tako hitro uničil vzorcev, kot bi jih pri mivki.

Zen vrtiček mora vsebovati vse komponente okolja. Pesek oziroma vzorci, ki jih bomo na njem ustvarili z grabljami, predstavljajo vodo, nato je treba dodati še nekaj visokih in ozkih skal, ki bodo prestavljale gore, ter manjše in bolj zaobljene ali povsem ploščate skale, ki predstavljajo otoke, predvsem slednje pa so hkrati pot skozi vrtiček, da ne bomo stopali po pesku. Nato so tu še razni dodatki, denimo skalnate skulpture, hišice in podobno, ki pa niso obvezen del zen vrtička.

Črte v mivki ali pesku predstavljajo vodo, večje in ozke skale gore, nizke pa otoke.

Pomembno vlogo imajo tudi rastline. Okrog otokov denimo posadimo nizke zimzelene rastline, ki jih je treba redno obrezovati in negovati, tu in tam lahko dodamo še katero višjo rastlino. Vse pa nikakor niso primerne. Tradicionalno lahko v zen vrtiček posadimo poljsko materino dušico, mah, dojcijo, volčje jabolko, debelačko, plazeči brin, različne praproti, bambus, pritlikave bore, pahljačasti javor in kitajski brin.

Povsem na koncu s posebnimi lesenimi grabljami v pesek zarišemo še vzorce, prav to je tisto, kar najbolj pomirja, in jih obnavljamo vsakič, ko jih zunanji vplivi pokvarijo ali izbrišejo. Z grabljami po pesku rišemo vijuge ali kroge, tudi ravne črte so povsem sprejemljive. Strokovnjaki priporočajo, da začnemo z manjšim vrtičkom, izberemo denimo kot za hišo, sploh če tovrstnega dela nismo vešči, in ga pozneje po želji razširimo.