Omislimo si vitrino

Leto se počasi poslavlja in čas je, da si ogledamo, kakšne bodo smernice opremljanja v prihodnjem. Ene novosti se bodo najbolj razveselili ljubitelji zelenja. Že tretje leto zapored bodo namreč vroča roba sobne rastline. Ustvarjanje domače džungle je postalo priljubljeno med pandemijo, ko smo nenadoma obtičali med štirimi stenami. Lončnice so v stanovanja prinesle nekaj življenja in veselja, dejstvo je tudi, da pogled nanje pomirja in razveseljuje, mnoge med njimi poleg tega čistijo zrak. Katere izberemo, je seveda odvisno od okusa in razmer, notranji oblikovalci pa pravijo, da bodo naslednje leto sobne rastline ena od reči, ki jih ne bomo mogli imeti preveč. Dobra novica je, da za to ni treba vedno v vrtnarije, saj jih je veliko povsem enostavno razmnožiti doma. Takšni so recimo potosi, večina sukulent, vijolice, pileje, taščin jezik, čopasta zelenčica, tudi spatifil in različne vrste poprovk.

Zelo priljubljen trend, ki se vleče že več let in se bo, kot kaže, še obdržal, je rustikalni. Večinoma ga zaznamujejo leseno pohištvo in dodatki, tudi ratana je veliko, naslednje leto pa se mu pridružujejo še starinski kosi oziroma kosi, ki so starinsko le videti. Zdaj je torej čas, da iz kleti ali podstrehe prinesemo babičin leseni gugalnik ali nočno omarico pa masivne jedilne stole in druge manjše kose. Dovolj bodo namreč le dodatki, če jih znamo spretno kombinirati s preostalim pohištvom. Poleg lesa bodo naslednje leto v domovih prevladovali tudi drugi naravni materiali, denimo marmorni kuhinjski otoki in delovne površine, kamnita tla oziroma ploščice, ki so videti kot kamen, pa rdeča opeka na stenah. Takšen stil, ki močno spominja na mediteranske domove, pomirja, so si enotni arhitekti, kar je še lepše, pa je dejstvo, da gre za enega najbolj brezčasnih. Prevladujejo namreč nevtralne barve, ki jih lahko, če se nam tako zahoče, kombiniramo z bolj živahnimi dodatki, materiali, kot sta kamen in les, pa so tudi dolgo obstojni.

Poleg nevtralnih rjavih odtenkov bo naslednje leto ponovno izjemno modna siva. Temno sivo notranji oblikovalci še posebno priporočajo za strope neproporcionalno visokih ali ozkih sob, saj bomo tako strop vizualno nekoliko približali tlom in prostor bo videti bolj skladen. Temnejši siv strop priporočajo tudi v spalnicah ne glede na dimenzije, kombiniramo pa ga z belimi ali zelo svetlimi sivimi stenami. Prihodnje leto bomo sivo kombinirali s črno: a taki naj bodo le dodatki. Okvir za sliko, fotografijo ali ogledalo, denimo, kakšna okrasna blazina, mizica, preproga in podobno. Kombinacija bele, sive in črne bo prostor naredila izjemno prefinjen, če se nam zdi tovrstna kombinacija preveč neosebna in hladna, pa za toplino poskrbimo z mehko preprogo, grobo pleteno odejo ali odejo iz umetnega krzna in kosmatimi blazinami.

Ameriška oblikovalka Emma Green je prepričana, da bo naslednje leto eden večjih trendov tudi domači bar oziroma steklena vitrina, v kateri bodo ljubitelji pijač lahko razstavili svoje najboljše ali najdražje steklenice. Vitrina naj se sklada s preostalim pohištvom, nujno je le, da ima steklena vrata, če je notranjost osvetljena, toliko bolje, saj bodo gostje le tako lahko občudovali našo zavidljivo zbirko. Vitrino sicer lahko osvetlimo sami, potrebujemo le nekaj LED-trakov, ki jih prilepimo ob zadnje robove polic.