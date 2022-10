Omelo ni učinkovito

Sončni dnevi nas običajno razveselijo in napolnijo z energijo, a ko skozi okno posijejo sončni žarki, je prostor nenadoma videti prašen kot že dolgo ne, čeprav smo prah šele dobro obrisali. Velika nadloga je prah v hladnejših mesecih, ko se začne kurilna sezona; delno je za to kriv bolj suh zrak, zaradi katerega imamo tudi mi bolj suho kožo, ta se hitreje lušči, delci odmrle kože pa so sestavni del prahu. Topel zrak povzroča, da se prašni delci, ki so zelo lahki, vseskozi gibljejo naokoli, še posebno je to izrazito, ko se topel in hladen zrak mešata, denimo kadar odpremo okno ali vrata in kadar po daljšem premoru vklopimo gretje. Če pred začetkom kurilne sezone nismo očistili radiatorjev, bo prah v prostor prišel tudi z in iz njih, in da se ga bomo znebili, bo potrebnega precej časa in volje.

So ljubka, a povsem neučinkovita. FOTO: Getty Images

Kakovostne krpe ga bodo obrisale bolj učinkovito in trajalo bo dlje, da se bo spet pojavil.

Nekoč so bila za brisanje zelo priljubljena omela, ki so sicer na pogled ljubka, a so povsem neuporabna, opozarjajo strokovnjaki. Ti pripomočki prahu namreč ne dvignejo s površin, ampak ga le pomikajo sem in tja. Miza bo zato po uporabi morda res videti bolj čista, a to ne bo trajalo dolgo. Ker smo prah premaknili z mize na tla in druge bližnje površine, ga bo topel zrak, ko bo zajadral v prostor, znova dvignil in odložil na mizo. Če se želimo prahu znebiti, je po mnenju poznavalcev najbolje uporabiti krpo iz mikrofibre. Ta posebna vlakna bodo delce dvignila in zadržala ter nam omogočila, da jih bomo odnesli na prosto in tam tudi pustili. Paziti je treba le, da res kupimo krpo iz tega materiala, saj je na trgu veliko ponaredkov, to pa se bo doma pokazalo že ob prvi uporabi. Kakovostne krpe bodo prah obrisale veliko bolj učinkovito, ker ga bomo odstranili, ne le premaknili, in bo trajalo dlje, da se bo spet pojavil. Najbrž ni treba poudarjati, da je treba krpo po vsaki uporabi dobro stresti, še posebno če so na njej ostali večji kosmi prahu, ki bi se lahko zalezli v odprtine v pralnem stroju, in oprati.

Tudi na žaluzijah ga je polno. FOTO: Tarnrit/Getty Images

Pomemben del stanovanja, kjer se nabira prah, očistimo pa ga redko ali nikoli, so stene. Če so bele, se bo nabiranje poznalo tako, da bodo začele spreminjati barvo v vedno bolj sivkasto. A takrat bo za čiščenje že prepozno, lahko se bomo lotili le beljenja. Pomembno je, da prah redno obrišemo s sten, in sicer s suho krpo iz mikrofibre. Da bi dosegli celotno površino od tal do stropa, je dobro investirati v držalo z nastavljivim ročajem, če za višje dele uporabimo navadno metlo, pa jo je treba najprej temeljito oprati, sicer bomo stene še dodatno naprašili.

Nabira se tudi na stenah; ko bodo postale sive, bo za čiščenje že prepozno.

Pri odstranjevanju prahu iz prostora je zelo pomemben vrstni red čiščenja. Vedno začnemo na najvišjih legah in delamo proti tlom, ta čisto na koncu še posesamo in pomijemo. Če se želimo prahu čim bolj znebiti, popolnoma se ga ne bomo nikoli, ga je priporočljivo s pohištva, ki ga največ uporabljamo, obrisati vsaj enkrat na teden, enkrat mesečno pa naj pridejo na vrsto tudi težje dostopne reči, kot so zgornji deli omar, stropne in stenske luči, žaluzije … Približno na tri mesece bi ga bilo dobro odstraniti tudi s sten in stropov.