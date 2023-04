Omejen obisk v Tolminskih koritih

Tolminska korita je skupno ime za korita Tolminke in Zadlaščice, ki so ena najveličastnejših naravnih znamenitosti na Tolminskem. Korita so najnižja in verjetno najlepša vstopna točka v Triglavski narodni park. Krožna pot nas vodi skozi divja korita Tolminke in Zadlaščice, ki se med seboj zlijeta v edino sotočje v koritih na ozemlju Slovenije.

Za zaključene skupine je obvezna rezervacija termina prek obrazca na spletni strani pod zavihkom skupine. Tolminska korita bodo predvidoma odprli 22. marca, na svetovni dan voda. Tega dne bo dan odprtih vrat, zato bo vstop prost, ob 13. uri pa bo organizirano tudi brezplačno vodenje.

Prijetno doživetje

Ker želijo, da bo obisk Tolminskih korit za vse obiskovalce prijetno doživetje, bodo letos uvedli omejitev obiska. V posameznem terminu bo vstop omogočen določenemu številu obiskovalcev, zato priporočajo, da si rezervacijo zagotovite z nakupom vstopnice vnaprej. Vstopnico lahko kupite na spletni strani www.tolminska-korita.info in na blagajni vstopne točke v Tolminska korita.