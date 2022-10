Whatsapp ne dela! Tudi v Sloveniji moteno delovanje

Delovanje aplikacije za izmenjavo sporočil whatsapp je danes moteno tudi v Sloveniji. Uporabniki z vsega sveta so o težavah aplikacije, ki je v lasti družbe Meta, začeli poročati v jutranjih urah. Težave so zabeležili na Downdetectorju, spletni strani, ki spremlja izpade spletnih strani in aplikacij po svetu. Ta je v jutranjih urah zabeležil okoli 30.000 prijav nedelovanja aplikacije. »Seznanjeni smo s tem, da imajo ljudje težave s pošiljanjem sporočil, in trudimo se, da zadeve rešimo kar se da hitro,« so za Business Today pojasnili v Meti.

Družba Facebook, ki se je pozneje preimenovala v Meto, je aplikacijo kupila leta 2014 za 19 milijard dolarjev. Whatsapp ima okoli dve milijardi uporabnikov.