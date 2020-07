Olupek lubenice ne sodi v smeti

Zakaj je dober?

Kako vložiti olupek lubenice

Odstranite rdeče meso in dobro opran olupek narežite na kocke.

Zmešajte tri žlice soka limone ali limete, dva litra vode, liter belega kisa in 240 gramov sladkorja.

Zavrite, ohladite in prelijte olupke v steklenem kozarcu za vlaganje.

Zaprite in pustite vsaj šest tednov ter si vložene olupke privoščite kakor drugo tako pripravljeno zelenjavo.

Sočna in ohlajena lubenica je dobrodošla spremljevalka poletja, ki nas prijetno osveži in ohladi, hkrati pa telo obogati s številnimi vitamini in drugimi hranljivimi snovmi. A zdravo ni samo rdeče in sočno meso, temveč tudi olupek, čeprav ga večina potem, ko se posladka z mesom, brez pomisleka zavrže.Olupek vsebuje prekurzor aminokisline L-arginin citrulin, ki pozitivno vpliva na vzdržljivost in v telesu spodbuja nastanek arginina, ki ga pogosto primanjkuje in med drugim skrbi za dobro kri ter zdravo srce in ožilje.Olupek lubenice lahko grizljate skupaj s sadežem, lahko ga dodate solatam ali sadnim zmeškom, lahko pa ga tudi vložite in shranite kot ozimnico.