Olimpijske igre v Pekingu: reciklirali obstoječe objekte

Peking je prvo mesto na svetu, ki bo gostilo tako poletne kot tudi zimske olimpijske igre. Prve so gostili leta 2008, druge se začnejo v petek, 4. februarja 2022. Kar nekaj športnih objektov, ki so jih zgradili za prejšnje olimpijske igre, bodo uporabili tudi za tokratne. Petindvajset prizorišč olimpijskih iger (od tega 12 tekmovališč) je na treh območjih. Poleg tekmovališč v prestolnici sta še območji v Yanqingu na obrobju Pekinga in 180 kilometrov oddaljenem Zhangjiakouju.

