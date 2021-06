Olajšajmo si pakiranje

Dobro je vedeti tudi, ali hotel, kamor se odpravljamo, ponuja možnost pranja oblačil oziroma ali ima apartma pralni stroj

Nekoliko težje bo pakirati oblačila za malčke, saj potrebujejo več kosov. FOTO: Petrenkod/Getty Images

Da ne bi pakirali zadnji trenutek in polovice stvari pozabili doma, se izkušeni popotniki strinjajo, da že nekaj tednov pred odhodom začnemo sestavljati seznam reči, ki jih moramo vzeti s seboj.

Daljši ko bo oddih, več stvari bomo potrebovali. FOTO: Flying Colours Ltd/Getty Images

Vsi se veselimo počitnic in dopustov, le redki pakiranja, ki je sestavni del potovanj. A z nekaj načrtovanja in spretnosti bo tudi to opravilo postalo lažje. Najprej je seveda treba vedeti, kam potujemo in kakšno bo vreme. Res da so vremenske napovedi za nekaj tednov vnaprej netočne, a z ogledom dolgoročne napovedi kljub temu dobimo vsaj delno sliko tega, kaj bomo potrebovali. Če potujemo v tople kraje, toplih jaken zagotovo ne bomo jemali s seboj, ne bo pa nič narobe, če v kovček pospravimo jopico in kakšen tanjši pulover. Za vsak primer. Na morju bo prav prišla vetrovka, če slučajno zapiha burja, enako velja za hribe. Mnogi ne znajo dobro oceniti, kaj pravzaprav pomeni, če v vremenski napovedi piše, da je temperatura zraka denimo 15 stopinj Celzija. Zagato najlažje rešimo tako, da se odpravimo ven, ko bo toliko kazal termometer doma. Spakiramo oblačila, v katerih smo se dobro počutili, in dodamo še nekaj malce toplejšega za primer vetrovnega vremena.Upoštevati je treba tudi čas, ki ga bomo preživeli od doma. Daljši ko bo, več stvari bo treba vzeti s seboj. Nato pomislimo še, kaj bomo na dopustu počeli. Če se odpravljamo v gorsko kočo, kjer daleč naokoli ne bo žive duše, še manj barov in finih restavracij, formalna in večerna oblačila ter obutev pustimo doma. V tem primeru jih ne bomo potrebovali niti za vsak slučaj. Bomo pa, če se bomo vsak dan ukvarjali s športom, potrebovali nekoliko več kosov spodnjega perila in oblačil, saj se bomo pogosteje in močneje znojili, lahko nam zdrsne in si umažemo hlače in podobno.Dobro je vedeti tudi, ali hotel, kamor se odpravljamo, ponuja možnost pranja oblačil oziroma ali ima apartma pralni stroj. V tem primeru bo kovček veliko lažji. Razen če na dopustu nikakor ne želimo imeti opravka s perilom. Da ne bi svežega in umazanega perila tlačili v isto torbo, za slednjega vzamemo večjo vrečo, lahko tisto za smeti, kamor bomo odlagali preznojene in umazane kose. Ker redko kdo na dopust jemlje likalnik, je, preden se lotimo pakiranja, dobro razmisliti tudi o tem, iz kakšnega materiala so oblačila, ki jih želimo vzeti s seboj. Na lan in preostale tkanine, ki se hitro zmečkajo, raje pozabimo, naj nam bo določen kos še tako ljub, ali pa jih obešene na obešalnik spravimo v posebno vrečo in v avtomobilu obesimo. Nekoliko težje bo pakirati oblačila za malčke, saj potrebujejo več kosov, poleg tega so izjemno nepredvidljivi. Zato si doma vzemimo čas in kakšen teden, še bolje dva spremljajmo, kolikokrat na dan otroka preoblečemo. Podobno bo najbrž na dopustu. Če se z otrokom odpravljamo na morje, v apartma z lastno teraso ali v bližini plaže, lahko število oblačil nekoliko zmanjšamo, saj bo otrok večino dneva najbrž naokoli tekal vsaj brez majice, če ne zgolj v kopalkah ali pa še to ne. V nobenem primeru pa ne pozabimo na pokrivala, ne glede na to, kam se odpravljamo, saj je zaščita pred soncem za malčke še kako pomembna.Da ne bi pakirali zadnji trenutek in polovice stvari pozabili doma, se izkušeni popotniki strinjajo, da že nekaj tednov pred odhodom začnemo sestavljati seznam reči, ki jih moramo vzeti s seboj. Vsebuje naj vse, od oblačil in obutve do toaletnih pripomočkov, dokumentov, iger, knjig, športnih rekvizitov in podobnega. Seznam večkrat pregledamo, se o vsebini posvetujemo z drugimi družinskimi člani, ga po potrebi dopolnimo in kaj z njega tudi črtamo. Sploh za slednje je potreben čas. Na začetku se nam bo vse zdelo nujno, čez teden ali dva pa bomo ugotovili, da je veliko stvari na njem povsem pogrešljivih, tako si bomo ne le olajšali pakiranje, ampak prihranili tudi precej prostora v avtomobilu.