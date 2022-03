Okretni yaris cross: ni prevelik, voznik ga z lahkoto spravi v ožje prostore

Toyoto yaris cross zaznamujeta prepoznavno ime in oblika športnega terenca. Avtomobil je privlačen na pogled in obljublja, da bodo ljudje v njem sedeli višje in z boljšim pregledom nad cestiščem, a hkrati ni prevelik, zato ga voznik precej z lahkoto spravi tudi v ožje prostore. Toyota je tako s tem modelom prvič v zgodovini postala slovenski avto leta, čeprav bi si ta naziv gotovo zaslužila že kdaj prej.

Majhen, a dovolj prostoren

V primerjavi z osnovnim yarisom daje yaris cross občutek, da je notri precej več prostora, kot ga dejansko je. V resnici ga je toliko kot v yarisu, le da voznik sedi bolj pokončno. Kljub temu se tudi visokorasli brez težav zgnetejo v 4,18 metra dolg avtomobil, hkrati pa voznik vseskozi dobro nadzoruje vozilo.

Kokpit je že precej digitaliziran. FOTO: Blaž Kondža

Odlagalnih prostorov je dovolj, le predal na sovoznikovi strani bi lahko bil globlji. Armaturna plošča spada v Toyotin koncept z vse manj fizičnimi stikali, saj pobudo počasi, a zanesljivo prevzema digitalizacija. Potovalni računalnik bi lahko imel še kakšno informacijo več, prav tako bi lahko bil infozabavni sistem malce bolj enostaven.

Urbani »terenec«

Prtljažnik premore 320 litrov prostora, kar je dovolj za dva ali tri potnike, morda tudi za štiričlansko družino. Zraven ima yaris cross še štirikolesni pogon (za doplačilo), toda to vseeno ni terensko vozilo.

116 KM je povsem dovolj za ta avto.

Še vedno je predvsem avtomobil za urbane poti, recimo za vožnjo v službo in po opravkih, seveda pa je prav tako primeren za pot na počitnice, pri čemer štirikolesni pogon in različne možnosti za nastavitev vožnje (normal, eco, snow, trail …) pripomorejo k boljšemu oprijemu.

Hibridni pogon

Kot se za toyoto spodobi, je testni primerek imel hibridni pogon. Trivaljni 1,5-litrski bencinski motor ima 92 konjskih moči (68 kW), zraven pa sta še dva elektromotorja; sprednji ima 80 konjskih moči (59 kW) in zadnji 5,3 (3,9 kW), skupno pa testni yaris cross premore 116 konjskih moči (85 kW). To je povsem dovolj za takšen avtomobil in vse vozniške potrebe. Čeprav ni velikan, bi vseeno lahko imel večjo posodo za gorivo. Natočimo ga namreč le 36 litrov, poraba pa je dobrih šest litrov goriva na sto prevoženih kilometrov.

Štirikolesni pogon je na voljo za doplačilo.

Cena pri dobrih tridesetih tisočakih ni več nizka, vendar je treba poudariti, da smo vozili najbolje opremljeno različico z bogatim naborom opreme in asistenčnih sistemov.