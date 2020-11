Okretni velikan Scott genius eride 910

Iskanje poti v domači občini je lahko prav zanimivo. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Močan elektromotor

Leti kot sneta sekira. No, po 25 km/h elektromotor neha pomagati.

Epska vožnja

75

Nm navora ponuja Boschev elektromotor.

Prilagodljivo kolo

Boschev performance CX se odlično prilagaja našemu pedaliranju.

Ko človek prvič zagleda tegale elektrificiranega polnovzmetenega scotta, si najprej reče, tole je pa en konkreten bicikel. Okvir je bil seveda primeren moji velikosti, na njem pa so bila velika 29-palčna kolesa s konkretnimi pnevmatikami.A ko sedeš nanj in se odpelješ, vsi pomisleki odfrčijo. Genius eride 910 (še letnik 2020) je okreten in vodljiv pa tudi zelo stabilen električni bicikel. Kljub vlažni podlagi (seveda na popolnoma legalnih asfaltnih, makadamskih in gozdnih cestah v domači občini) ni niti enkrat zdrsnil, tudi če je bilo na poti več odpadlega listja. Prepričan sem, da bi se odlično obnesel tudi na kakšni ožji stezi in zahtevnejšem terenu v gorskokolesarskem parku.Genij, ki sem ga dobil na posodo od Scottovega generalnega distributerja Proloco Trade iz Kranja, je bil opremljen z 250-vatnim Boschevim elektromotorjem performance CX s poštenimi 75 Nm navora in z baterijo s kapaciteto 625 Wh, kar bi teoretično ob najmanjši obremenitvi zadoščalo za do prevoženih 150 km s pomočjo elektrike.Realneje je na gorskokolesarski turi računati na od 50 do 70 kilometrov električne pomoči, odvisno od klanca in terena. A to je vseeno odlična številka. Če pa dokupimo še dodatno 500 Wh baterijo, se nam doseg še konkretno poveča. Tudi sama baterija se kar hitro napolni, in sicer v dobrih treh urah. Obstajajo tudi močnejši motorji, a tale Boschev je res dodelan. Na voljo imamo štiri nivoje (po)moči, pri čemer je najmočnejši »turbo« tako močan, da ga kolesar, ki je kolikor toliko v formi, skoraj nikoli ne uporabi, razen če hoče res hitro peljati v res strm klanec. Najlepše pa je, kako se moč oziroma navor prilagaja samemu pedaliranju.A elektromotor ni vse, kar človek potrebuje za dobro vožnjo. Genius je narejen tako za vzpone kot spuste, pri čemer se vzmetenje hitro in učinkovito odziva na manjše in večje neravnine, dobro pa požre tudi večje sile pri kakšnem dropu. Čeprav so kolesa velika, kolo ni prav nič štorasto in neokretno, ampak je odlično vodljivo: človek ima občutek, da ne vozi 23-kilogramskega e-kolesa, ampak običajno trail ali enduro polnovzmeteno kolo.Tudi Shimanove zavore so odlične: imajo dovolj moči, da hitro in varno ustavijo težko kolo z ne ravno lahkim kolesarjem, hkrati pa lepo dozirajo silo zaviranja, tako da se ti ne zgodi, da bi po nesreči zablokiral kolo. Sramov menjalnik je tekoče prestavljal med 12 prestavami, potopna sedežna cev pa je tako ali tako obvezna na sodobnem bolje opremljenem biciklu.Genius eride je v bistvu »hibridno« kolo, pri katerem lahko uporabljaš tako 27,5- kot 29-palčne obročnike, okvir pa se prenastavi z minimalnim vijačenjem. Testni je bil opremljen z večjimi kolesi, ki so nalogo opravljala odlično. Kdor pa bi si želel še bolj agresivne vožnje in ostrejšega zavijanja, si lahko omisli 27,5-colske gume. Spredaj in zadaj imamo na voljo po 150 mm hoda, pri čemer lahko vzmetenje nadziramo z ročico na desni strani krmila; pri Scottu so to poimenovali twinloc. Prvi položaj ročice pomeni odprto vzmetenje, drugi delno zaklenjene vilice in amortizer (oboje od Foxa), tretji položaj pa popolnoma zaklene vzmetenje, s čimer se znebimo posedanja ob močnejšem pedaliranju.To je še kako koristno pri vožnji v hrib z običajnimi polnovzmetenimi kolesi, pri e-kolesu pa je ta sistem skoraj odveč. A dobro, fino pa je imeti dodatno in elegantno možnost nastavljanja odziva vzmetenja. Scott genius eride 910 je fantastično gorsko e-kolo, ki pa ima tudi svojo ceno: 6259 evrov. Ni ravno malo, a glede na to, da gre za lanski model, se ga bo verjetno kje dalo dobiti za nekoliko ugodnejšo ceno.