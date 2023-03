Mokka je Oplov kompaktni križanec, ki je dobil po vstopu v koncern Stellantis veliko Peugeotovih genov, kar sploh ni slabo. Enako velja za povsem električno mokko-e, ki si deli pogon s prav takim, se pravi električnim peugeotom e-208 in še nekaterimi podobnimi vozili iz koncernskega hleva. Solidna moč in navor Ker so oblikovne razlike z običajnimi, se pravi bencinskimi mokkami minimalne, si bomo najprej ogledali električni pogonski sklop. V dnu potniške kabine nameščena baterija ima zmogljivost 50 kWh, na sprednji osi nameščen elektromotor pa ima moč 100 kW (136 KM) in navor 260 Nm; največja...