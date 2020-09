Ohranimo živila sveža

Banane, ki se bodo držale skupaj, ne bodo zorele tako hitro kot posamezne

Gob ne shranjujemo v plastičnih posodicah, ampak v papirnatih vrečah. FOTO: Olha_afanasieva/Getty Images

Da je paradižnik bolje hraniti zunaj hladilnika, če želimo uživati v njegovem polnem okusu, svežega mesa pa niti slučajno ne, je znano že dolgo, seveda pa obstaja še več trikov, s katerimi lahko svežino sadja in zelenjave nekoliko podaljšamo. Solate, tudi špinače, še posebno tiste, ki jo kupimo že narezano in pripravljeno za uživanje, v hladilnik ne popravimo v vrečki, v kateri smo jo kupili. Solate v trgovinah običajno škropijo z vodo, da bi dlje ostala sveža in privlačna na pogled, a oboje seveda traja le tako dolgo, dokler je ne prinesemo domov. Že naslednji dan bo premokra začela gniti, zato v predal v hladilniku, kamor jo nameravamo shraniti, položimo nekaj papirnatih brisačk. Te bodo vpile odvečno vlago in zelenje bo dlje ostalo sveže. Enako storimo tudi, če zelenjava ni mokra. Ko se bo začela hladiti, bodo listi oddajali vlago, posledica pa bo gnitje. Zgodi se, da listnata zelenjava začne veneti, in čeprav je tudi takšna užitna, ni najbolj privlačna na pogled. Preden jo narežemo v solato, posamezne liste za nekaj minut, od pet do 30, odvisno, kako zelo uveli so, potopimo v ledeno vodo, ki jim bo povrnila svež videz.Da bi banane ostale dlje sveže, jih pustimo v šopu in vrh pecljev ovijemo v plastično folijo. Naj ostanejo v šopu, tiste, ki se bodo držale skupaj, ne bodo zorele tako hitro kot posamezne, zato vsakič odtrgamo le eno. Da bi krompir dlje ostal čvrst in okusen, ga shranimo v temen in hladen prostor, kot smo že pisali, in v družbi jabolka. Eno bo dovolj. Proizvajajo namreč plin eten, ki zavira kaljenje krompirja. Ta je tudi edina vrsta sadja ali zelenjave, ki mu družba jabolka ustreza. Zato je najbolje, da jabolka hranimo proč od preostalih sadežev. Namesto v skledo sadja sredi mize jih raje zaprimo v plastično vrečko in spravimo v hladilnik. Jagodičevje je eno najdražjih vrst sadja, a žal med najbolj pokvarljivimi. Kolikokrat se je že zgodilo, da smo domov prinesli posodico čudovitih jagod, naslednji dan pa se je na njih že razrasla plesen? Prevečkrat. Da bi to preprečili in dlje ohranili svežino slastnih sadežev, jih, preden jih pospravimo v hladilnik, namočimo v mešanici skodelice kisa, ki bo ubil spore plesni, in treh skodelic vode. Pustimo približno pol ure, speremo in do suhega obrišemo, šele nato jih spravimo v hladilnik.Medtem ko večina sadja in zelenjave ne mara preveč vlage, pa to ne velja za sveža zelišča. Ta bodo najdlje ohranila aromo in barvo, če jih takoj, ko jih prinesemo domov, osvobodimo embalaže in postavimo v kozarec z vodo. Nato jih lahko postavimo v hladilnik ali na mizo, namesto šopka cvetja. Stebelna zelena bo ostala sveža dlje, če jo zavijemo v aluminijasto folijo in postavimo v hladilnik. Gobe na policah v trgovini običajno najdemo v plastičnih posodicah, ki so za nameček še nepredušno zavite s plastično folijo. Oboje je bolje zavreči, preden gobe shranimo v hladilnik, in zamenjati s papirnato vrečko. Gobe, vse vrste, bodo namreč enako kot listnata zelenjava hitro začele izločati vlago ter gniti, papir, v katerega jih spravimo, pa bo nekaj te vlage vpil in jim podaljšal rok trajanja.