Ogrevanje z IR-paneli: Sonce na stropu, toplota na tleh

Ob klasičnih izvedbah ogrevanja – nekoč krušna peč in štedilnik na drva, pozneje centralna kurjava in radiatorji – se že lep čas uveljavljajo nove možnosti. Radiatorjem se je pridružilo toplozračno ter talno, stensko in stropno ogrevanje. Namesto kotla na polena ali kurilno olje lahko v kurilnici stoji toplotna črpalka. Kot predzadnjo novost lahko omenimo klimatsko napravo, ki nam prostor ohladi ali toplozračno ogreje. Najnovejši način – v Sloveniji ga uporabljamo zadnjih 12 let – pa je stropno ali stensko ogrevanje z IR-paneli.

