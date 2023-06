Ogrevanje je lahko tudi pametna investicija

Zato je smiselno, da že danes razmišljamo, kako bi še pred začetkom nove ogrevalne sezone zmanjšali stroške. Evropski trg toplotnih črpalk je po podatkih Evropskega združenja za toplotne črpalke (EHPA) s 16 trgov (med katerimi je tudi Slovenija) leta 2022 dosegel nov rekord s približno 3 milijoni prodanih enot. To je še en dokaz, da se vse več ljudi zaveda, da je naložba v toplotno črpalko pametna. Kajti poleg tega, da se investicija v nekaj letih povrne, se krepi tudi zavedanje, da je toplotna črpalka najboljši način ogrevanja. To nakazujejo tudi podatki Eko sklada, saj je bilo v letu 2022 dodeljenih rekordnih 7775 spodbud za toplotne črpalke, kar je pribl. 28 % spodbud več kot leto prej. Glede na to, da bomo kmalu vstopili v drugo polovico leta, se bo treba odzvati hitro, kajti projekcije za leto 2023 kažejo, da bo ta preskok še večji, zato pohitite, da subvencije ne poidejo.

