Ognjič in ameriški slamnik: zasejeta se sama

Ognjič in ameriški slamnik krasita marsikatero gredico, še posebno ognjič je znan kot izjemno koristna rastlina, saj je mnogi škodljivci ne marajo, zato jo je priporočljivo posaditi kar med zelenjavne gredice.

Odganja denimo polže in voluharje, privablja pa čebele in druge opraševalce, zato je koristna družba plodovkam, katerih cvetove bodo opraševalci z njihovo pomočjo lažje našli. Dobri sosedje ognjiča so poleg paradižnika in jajčevcev še grah, fižol, krompir, ohrovt, beluši in bazilika. Cveti od maja do septembra, če si ga zaželimo na vrtičku, pa bo treba s setvijo počakati do marca, če ga posejemo v zaprt prostor, oziroma aprila za sejanje neposredno na gredico.

Čebele obožujejo ognjičeve cvetove. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

Še ena dobra novica je, da je treba seme ognjiča kupiti le enkrat, saj se bo nato zasejal kar sam. Cvetove obiramo julija in jih uporabljamo za čaje ali mazila, oboje ima ogromno pozitivnih učinkov. Čaj, ki ga pripravimo iz posušenih cvetov, denimo vsebuje antioksidante in deluje protivnetno, blaži menstrualne bolečine, niža povišano telesno temperaturo ter pomaga pri bolečem grlu, mazilo pa učinkovito pomaga pri celjenju manjših ran, krvavečem nosu, hemoroidih in krčnih žilah. Ognjič lahko uživamo tudi v obliki olja, ki ga dodamo solati, uživamo ga samostojno, ko nastopijo omenjene težave, ali ga uporabljamo kot mazilo.

Za tri decilitre olja, izberemo čim bolj kakovostno, denimo oljčno, potrebujemo 30 gramov posušenih ognjičevih cvetov. Damo jih v dovolj velik steklen kozarec, pri čemer pazimo, da ga ne napolnimo čisto do vrha, približno četrtina naj ostane prazna. Cvetove prelijemo z oljem, kozarec zapremo in ga za od štiri do šest tednov postavimo v hladen in temen prostor. Vse skupaj nato precedimo skozi gazo in iz cvetov iztisnemo vsako kapljico olja ter prelijemo v manjšo stekleničko. Olje lahko uporabimo tudi za izdelavo ognjičevega mazila.

Poleg 240 ml olja potrebujemo še 30 g čebeljega voska. Olje nad vodno kopeljo segrejemo, dodamo vosek in mešamo, dokler se ne raztopi, nato prelijemo v posodice s pokrovom in počakamo, da se masa ohladi in strdi. Po želji lahko še v tekočo mešanico dodamo posušene cvetove ali jih po njej posujemo, ko je mazilo že v lončkih.

Ameriški slamnik ima rad sončno lego.

Izredno koristna rastlina je tudi ameriški slamnik, ki obožuje sončno lego in je povsem nezahteven za vzgojo, tudi zaseje se sam, če mu jeseni ne odstranimo vseh cvetov. Iz njih pripravimo tinkturo, ki jo uporabljamo za krepitev imunskega sistema, deluje tudi antiseptično proti virusom in bakterijam, zmanjšuje količino želodčne kisline, primeren je tudi za zunanjo uporabo, saj pospešuje celjenje ran in opeklin.

Suhe cvetove ognjiča namočimo v olje ali iz njih skuhamo čaj. FOTO: Chamillewhite/Getty Images

Kljub temu pa je dobro nekaj cvetov jeseni pustiti na rastlini, semena bodo namreč z veseljem pozobali ptiči. Za pripravo tinkture naberemo cvet skupaj s celim steblom, dolgo naj bo okrog 30 centimetrov, uporabimo tudi liste. Vse razrežemo na manjše kose in damo v steklen kozarec s pokrovom, nato pa prelijemo z od 50- do 65-odstotnim alkoholom. Tako se bo iz rastline izločilo veliko več učinkovin, kot če bi jo namočili v vodo. Kozarec zapremo in za 40 dni postavimo v temen in hladen prostor, nato pa precedimo skozi gazo, na koncu jo dobro stisnemo.

Ognjič posadimo kar na zelenjavni vrt, saj odganja škodljivce, privablja pa opraševalce.

Tinkturo prelijemo v čisto steklenico in v času gripe in prehladov trikrat dnevno zaužijemo okrog 20 kapljic. Cvetove lahko tudi posušimo in iz njih skuhamo čaj.