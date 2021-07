Ognjena lepotica za okras in okus

Sveži plodovi so veliki kot grahova zrna in spominjajo na kapre.

Slavka Cankar poleg pridelkov na tržnici ponuja tudi cvetje, okrasno in užitno. FOTO: Alenka Kociper

Vrt nam ponuja še mnogo več, kot si mislimo. Tudi izkušeni vrtnarji in kmetje se včasih kaj novega naučijo o tem, kaj raste okoli njih, smo izvedeli minulo soboto med obiskom male tržnice pri Intersparu na ljubljanskem Viču.z ekološke kmetije Pri Malnarju z Vrhnike, ki svoje pridelke že dolga leta ponuja na omenjeni tržnici, nam je pomahala v pozdrav s šopkom kapucink. »Dober dan, ste vedeli, da je užitna?« se je smejala in za pokušino odtrgala žareče oranžen cvet. Na našo potrditev je povedala, da jo je o tem podučila ena od strank, torej predvidoma mestna gospa. Slavka je s kapucinkami, kakor je navada med branjevkami, okrasila svojo stojnico, potem pa se je izkazalo, da bi se zanjo hitro našli kupci, ki bi jo uporabili tudi v kuhinji. »Zakaj pa ne, vse polno je raste po vrtu,« je povedala in dodala, da lahko uživamo tako cvetove kot liste, ki jih uporabimo namesto rukole.Kapucinka je le ena v vrsti tradicionalnih rastlin, ki jih v vrtu gojimo zaradi cvetja pa tudi koristi. Odganja namreč škodljivce, predvsem listne in krvave uši, mravlje, gosenice in polže, zato jo kot dobro sosedo sejemo k številnim vrtninam. S čudovitimi barvami cvetov privablja čebele, poleg tega je zdravilna in kot smo že videli, užitna. Ker za vzgojo ni zahtevna, pravzaprav se bo razraščala kar sama, je dobrodošla na vsakem vrtu, uspešno jo gojimo tudi v posodah na balkonu. Cveti vse poletje in še v jesen, tako da je čas njene uporabe kar dolg. Užitna je cela rastlina, najprej bomo okušali nežno pikantne mlade listke, potem se razvijejo popki in cvetovi, slednjič pa dozorijo še plodovi oziroma semena. Sveže liste in cvetove dodajamo solatam, s svojo ognjeno barvo bo popestrila zeleno solato, paradižnikovo pa pekoče osvežila. Cvetove in liste režemo tik pred uporabo, saj hitro ovenijo, zato je tudi Slavka šopek hranila v lončku z vodo.Okus kapucinke spominja na vodno krešo, kar ni čudno, saj sta v sorodu. Iz nje pripravimo juho, dodajamo jo k rižotam in omakam. Sveži plodovi so veliki kot grahova zrna in spominjajo na kapre, tako jih tudi uporabimo, vložene v slanico ali kis, po okusu pa nekoliko spominjajo na gorčico. Če jih posušimo, pa pridobimo semena, ki jih bomo sejali naslednjo pomlad. Ognjene cvetove in nežne liste kapucinke uporabimo tudi za okraševanje jedi. Da bodo kar se da sveži, jih dodamo, tik preden jed ponudimo.