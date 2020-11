Oglejte si tudi okolico

Pomembna sta pravilno sestavljena prodajna pogodba in točno zaporedje korakov pri postopku prodaje in nakupa. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Čeprav trenutno ni najboljši čas za nakup nepremičnine, opozarjajo strokovnjaki, zaradi omejitve gibanja na občine so oteženi tudi ogledi, to ne pomeni, da tisti, ki si želijo lastne nepremičnine, ne smejo začeti iskati prave. Navsezadnje bo največ časa zagotovo vzelo prav iskanje. Kot opozarja svetovalec s področja nepremičnin, lahko takšno iskanje traja tudi pol leta ali celo več.»Lastna nepremičnina niso majica ali hlače, ki jih kupite, pa se ne obremenjujete preveč, če tega potem niti ne nosite. Gre za velik finančni zalogaj, večinoma vključuje najem kredita, zato ne hitite in vse raje trikrat premislite,« bodočim kupcem svetuje Kovačič.​Ko najdete nekaj, kar vam je všeč, kar se sklada s pričakovanji glede lokacije, velikosti, cene in še česa, pa je prvo pravilo – nepremičnine nikoli ne kupujte sami. Razen če imate na tem področju že zelo veliko izkušenj. »Napake na tem področju vas lahko preveč stanejo, še posebno kot kupca,« opozarja strokovnjak.»Vsi najraje kupujemo samostojno, brez posrednikov, ker je tako nakup nekaj odstotkov cenejši. Vendar ste v tem primeru kot kupec tudi pravno nezaščiteni. Treba je preveriti stanje v zemljiški knjigi, plombe, hipoteke, služnosti, bližino energetskih, vodnih in kanalizacijskih vodov, predkupne pravice, legalnost gradnje (gradbeno in uporabno dovoljenje, skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem), možnosti dostopa, zaščitena območja, etažno lastnino (posebna pozornost pri polkletnih in mansardnih stanovanjih).Če se odločite za nakup, sta zelo pomembna pravilno sestavljena prodajna pogodba in točno zaporedje korakov pri postopku prodaje in nakupa,« našteva sogovornik, ki svetuje tudi, da se na ogled izbrane nepremičnine ne odpravite samo enkrat, ampak ob različnih delih dneva preverite, kakšno je denimo prometno stanje, kar je pomemben dejavnik pri poti v službo in iz nje. Stanje ne bo enako v nedeljo opoldan in v ponedeljek zjutraj, zato se je priporočljivo do nepremičnine odpeljati ob uri, ko bi se do nje denimo vračali iz službe, šele tako bo stanje bolj realno.​Za ogled okolice ne potrebujete agenta, zato se lahko mirno do nepremičnine odpravite zgodaj zjutraj ali pozno ponoči.»Dejavniki, ki vplivajo na ugodje bivanja, se lahko pojavijo samo ob določenih urah ali dnevih. Takrat ste lahko prepričani, da uradno ogled ne bo dogovorjen. Poleg že omenjene prometne situacije je dobro preveriti, kakšen je hrup ob določenih urah ali dnevih, osončenje nepremičnine, ali nepremičnina morda stoji na poplavnem območju, nad hrupnim barom in podobno. Teh situacij je mnogo in na vse sami ob nakupu težko pomislite,« dodaja Primož Kovačič. Prav zato je dobro v fazi iskanja narediti seznam reči, ki jih v nepremičnini ali njeni okolici nikakor ne bi tolerirali, katere so sprejemljive in katere zaželene, saj le tako ne boste česa pozabili.»Drugi zelo pomemben del pri nakupu sta stanje nepremičnine in kakovost oziroma ohranjenost vgrajenih elementov. To določa, koliko denarja boste po nakupu še potrebovali za vselitev oziroma kolikšni bodo mesečni stroški bivanja. Ta del je izredno težko ugotoviti brez pomoči strokovnjaka s področja gradnje. Zavedati se je treba, da je cilj prodajalca prodati, cilj nepremičninske agencije pa je tudi čimprejšnja sklenitev pravnega posla. Kupec je vedno zaščiten s pravnega vidika, s preostalih pa ne,« sklene nepremičninski svetovalec.