Ogledalo razpoloženja in zdravja

Barva očesa in veznice je pomembna informacija o zdravstvenem stanju psa, prav tako kot oblika zenice, ki lahko kaže na bolečino ali poškodbo očesa.

Nočni vid

Razlike med pasmami Pasji vidni kot se sicer med pasmami močno razlikuje, vendar vseeno nakazuje, da je pasji prednik plenilec. Vidno polje psov zajema povprečno 240 stopinj, človekovo pa 180 stopinj. Nekatere brahicefalične (kratkogobčne) pasme imajo oči izrazito izbuljene in zato posledično dober periferni vid, vendar pa zelo slabo zaznavajo sliko neposredno pred seboj. Šarenica je tako kot pri človeku lahko različnih barv, ki so gensko pogojene in se med pasmami razlikujejo. Včasih sta očesi lahko različnih barv, kar je značilno zlasti za sibirske haskije.

Komunikacija s človekom

Psi imajo v primerjavi z volkovi in divjimi psi več obočesnih mišic. Foto: Irina Meščerjakova/Getty Images

Ne glede na podobno strukturo oči psi vidijo drugače kot mi. Dolgo je veljalo, da je pasji svet črno-bel in dobro izostren, vendar so s temeljitimi preiskavami pasjih oči spoznali, da vidijo barvno, vendar drug spekter barv, podobno kot ljudje z rdeče-zeleno barvno slepoto.Lastniki psov lahko tudi opazimo, da imajo psi raje igrače in opremo v modrih in vijoličnih tonih, saj so to barve, ki jih dobro zaznavajo, v primerjavi z rdečo in zeleno, ki sta zanje manj izraziti.V primerjavi s človekom tudi bistveno bolje zaznavajo sivino, kar omogoča boljši vid pri slabši svetlobi. Skozi pasje oči je svet videti tudi bolj zrnat in manj izostren, podobno kot pri ljudeh s kratkovidnostjo. Boljši nočni vid je poleg zaznavanja sivine posledica posebne strukture, tapetum lucidum ali svetleče tapete, ki podobno kot tisoče ogledalc ojača svetlobni signal v očesu. Najverjetneje smo ga opazili že vsi, ko smo ob fotografiranju psa ali mačke dobili sliko s svetlečimi očmi.Posebnost je še očesna leča, katere obliko spreminjajo majhne ciliarne mišice, ki lečo krčijo ali raztezajo glede na oddaljenost objekta v vidnem polju. Posebnost pasjega (in mačjega) očesa je tudi tretja veka, ki je v notranjem kotu očesa in je namenjena dodatni zaščiti in proizvodnji solz. Običajno je sploh ne opazimo, razen če na njej pride do vnetja.Pomembna posebnost pasjih oči pa je povezana prav s človekom. Študije in primerjave oči in glave med domačimi psi in volkovi ter divjimi psi so pokazale, da imajo udomačeni psi več obočesnih mišic, ki pomagajo pri komunikaciji s človekom in so se razvile po udomačitvi. Te mišice omogočajo boljšo komunikacijo s človekom, saj podzavestno vplivajo na prvinski čut komunikacije z otrokom.Prav tako imajo udomačeni psi bolj ekspresivne poteze obrvi, medtem ko jih nekatere bolj prvinske pasme, npr. sibirski haski in volčji pes, nimajo. Zaradi tega se predstavniki teh pasem mnogim zdijo hladni oziroma so videti neprijazni.*Urška Škufca je dr. vet. med.