Ogledalo ni za vsak prostor in kaj o njegovi postavitvi pravi feng šu

Zrcalce, zrcalce, na steni, povej ... V vsakem domu imamo ogledala, brez njega nikakor ne gre v kopalnici, pogosto jih obesimo še na hodnik, v njem preverimo še zadnje podrobnosti, preden se odpravimo od doma, marsikdo ga ima še v spalnici. Pa veste, katera so najprimernejša mesta v našem domu za ogledalo in kam ga ni dobro postaviti?

Podvojili bomo lepoto, če ga bomo postavili nasproti čudovitega razgleda. FOTO: In4mal, Getty Images

Začnimo z jedilnico oziroma dnevno sobo: če prostora gledata na čudovit vrt, lepo drevo, reko v daljavi, skratka če je od tam lep razgled, bomo to lepoto podvojili, če bomo ogledalo postavili nasproti tega, pravi feng šuj. Jedilnice so popoln prostor za ogledala: predstavljajo namreč družinsko bogastvo, zrcalo pa bo to energijo okrepilo. Postavimo ga tudi v dnevno sobo oziroma prostor, v katerem se (veliko) družimo, saj povečuje pozitivno življenjsko energijo, či. Idealno bi bilo, če bi ogledalo segalo od tal do stropa, da bo v njem odsevala jedilna miza, a tako, da ne bo obrnjeno na vhodna vrata.

Vizualno poveča in osvetli majhne in temne hodnike. FOTO: Jupiterimages, Getty Images

Ogledalo bo vizualno povečalo majhen prostor, naj bo to soba ali dolg, ozek hodnik. Ogledala naj si ne stojijo nasproti drug drugemu, saj bomo tako ujeli življenjsko energijo, odbijala se bo in ostala v prostoru. Postavimo ga na konec temnega hodnika, da bi odseval svetlobo in pozitivno energijo v prostor, a naj ne gleda proti vhodnim vratom ali kuhinji. Najbolje ga je postaviti vertikalno ob vhodna vrata, največja napaka je, da ga obesimo nasproti vhoda, tako bomo, po feng šuju, vso energijo in možnosti odbili od sebe, še preden bi prišle k nam. Modro ga je postaviti tudi na mesto, kjer bo odseval denar, nakit, tako bo namreč pritegnil več blagostanja.

Veliko zrcalo na steni stopnišča bo tega vizualno povečalo, zlasti če je ozko. Obenem bomo pomagali ustvariti srečo in pomagali dobri energiji pretakati se po stopnišču. Ni priporočljivo, da stoji ob vznožju stopnic, ker 'poreže' noge, ko hodimo gor ali dol. Kot rečeno, imamo ogledalo najpogosteje v kopalnici, a ni vseeno, kam ga obesimo; v njem naj ne odseva vece školjka, prav tako se mora videti cela glava vsakogar, ki se pogleda vanj.

Po feng šuju ga ne obesimo v kuhinjo, prav tako zanj ni primerna spalnica: nikakor ga ne postavimo tako, da gleda v posteljo ali nad njo, saj je to lahko vzrok za slab spanec in tudi težave v partnerskem odnosu. Poleg tega ga ne obesimo nasproti kamina (lahko ga postavimo nad njega), saj odsev ognja v prostor vnese preveč energije.