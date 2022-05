Odtok sredi kopalnice

Talni sifon ali talni odtok je nujna komponenta vsake kopalnice, vsakega utilitija in kotlovnice, tudi garaže in delavnice, morda tudi stranišča.

Ločimo dva osnovna tipa, pretočni in slepi sifon. Pri prvem že ime pove, da je priklopljen na dve cevi, po katerih se voda pretaka skozenj. Gre za boljšo izvedbo, saj je vselej poln sveže vode. Običajno je priklopljen na odtok umivalnika, bideja ali kabine za prhanje, skoraj nikoli ali pa le redko, če ne gre drugače, na kad. Zagotovo pa ni skozenj nikoli speljana odtočna cev za odpadno vodo pralnega stroja. Slepi sifon je namenjen le odvajanju vode v primeru razlitja, sicer pa skozenj na teče nobena cev. Problem slepih sifonov je, da lahko iz njih zasmrdi, ker se presušijo in v njih ni vode. Ena rešitev je, da vanj občasno nalijemo vodo, druga pa je pokrov z loputico, ki zatesni smrad.

Razlog, da ga ne povežejo s kadjo ali pralnim strojem, je preprost: ko se kopamo v kadi, polni vode, in ob koncu odmašimo čep, da odteče, nam voda zaradi velikega pritiska skoraj zagotovo udari skozi sifon. Enako velja za pralni stroj, ki jo vrže ven pod pritiskom. Pri banji ni večje skrbi, saj ko se stolpec vode v banji niža, voda v sifonu ne vre več na plan. Pri pralnem stroju pa bi se razlilo po kopalnici, kar zagotovo ni v redu.

Kazalnik zamašenih cevi

Poleg osnovne varnostne funkcije, da ob razlitju voda odteče v sifon in ne pod vrati na hodnik na parket, ima še drugo, zelo dobrodošlo: če so odtočne cevi zamašene, se bo to hitro pokazalo na sifonu.

Odtočne cevi umivalnika, bideja, pisoarja, banje in kabine za prhanje v kopalnici so običajno speljane v smeri veceja. Običajno se združijo že prej in vse skupaj je priklopljeno na debelejšo vertikalno cev pri veceju. Na eno od teh je, po prej omenjeni logiki, priklopljen sifon. Če privre voda iz sifona in če skozenj poteka cev umivalnika, potem je cev umivalnika zamašena nekje naprej od sifona proti veceju. Toda zgodi se, da voda privre na dan tudi, ko odpremo pipo na bideju. To pomeni le, da sta cevi bideja in umivalnika združeni v eno in da se je ta zamašila. To zlahka očistimo z jeklenico skozi sifon. Če nam zastaja voda v kopalni kadi, potem je zamašena odtočna cev kopalne kadi nekje pred združitvijo s preostalimi ali pa je samostojno priklopljena na večjo cev.

Sifon nujno redno čistimo. V njem na dnu zastajajo umazanija, lasje, dlake, tudi pesek in zemlja ... Če pustimo vnemar, voda to počasi spira, umazanija pa se nalaga na stene cevi, te se nato zamašijo. S čiščenjem sifona si lahko prihranimo kakšen glavobol.