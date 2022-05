Odprta vrata: umirjeni interier za počitnice

Na mestu, kjer je že nekoč stal vikend, je zrasla nova sodobna hiša za počitnice. Star vikend, ki so ga postavili starši lastnika, je bil nefunkcionalen, kar je skupaj s slabimi materiali spodbudilo odločitev, da ga porušijo.

»Nov objekt smo morali prilagoditi terenu, dovozu in zahtevam prostorskih pogojev. Že v fazi načrtovanja smo imeli v mislih tudi oblikovanje interierja, tako da je snovanje hiše in notranjosti potekalo hkrati in popolnoma usklajeno,« pojasnjuje arhitektka Ajda Kolenbrand Judež iz podjetja Celovito.

