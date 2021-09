Odlične ideje za jesensko razvajanje

Med sprehodom po naravi odrežite vejo, ki bo osnovna opora za makrame. FOTO: Saida/Getty Images

Notranjost doma odenite v aktualne odtenke.

Les je topel in zanimiv, predvsem pa naraven material, ki ga lahko na različne načine vključite v dekoracijo.

Pripomorejo pravi vonji. FOTO: Marcinm111/Getty Images

Zelena se vse hitreje umika toplim tonom, a na travnikih še raste cvetje, ki je lahko osnova lepe dekoracije. Nabrano posušite in stisnite, tako obdelano prilepite na list papirja ali platno ter pričarajte letnemu času primeren stenski okras. Za prestižnejši vtis ga uokvirite.Pločevinke so lahko osnova za lep jesenski okras: s praznih odstranite pokrov in etiketo, vzemite v roke kladivo in žebelj (lahko tudi vrtalni stroj) ter v površino pločevink z luknjicami oblikujte vzorce. V lanternice položite svečke in jih prižgite.Zaobidite klasične načine dekoracije z bučami in izbrano bučo spremenite v vazo: odrežite ji vrh, iz nje odstranite seme in meso ter vanjo položite vazo, visoko, kot je buča. Vanjo postavite lep šopek jesenskega cvetja.Na zanimiv način lahko popestrite stene. Med sprehodom po naravi odrežite vejo, ki bo osnovna opora za makrame, katerega vzorci in dolge vrvice v jesenskih tonih lepo polepšajo steno. Na osnovo lahko za še večji učinek pritrdite pisano jesensko listje.Okrasni venčki za vhodna vrata niso zgolj znanilci božičnega časa. Izdelajte takšnega v sezonskih tonih: na osnovo nalepite jesensko listje, plodove narave, okrasne male bučke in vse, kar spominja na barve ter oblike jeseni. Notranjost doma odenite v aktualne odtenke, in sicer tako, da prazne kozarce za vlaganje oblepite s kolažem v jesenskih barvah. Še preden pisan papir izbranih barv prilepite na kozarec, vanj vrežite jesenski motiv, denimo javorjev ali hrastov list. Za dodaten učinek okoli zgornjega roba kozarca zavežite pentljo iz naravnega materiala.V vsak tako okrašen kozarec položite svečo in pričarajte toplino ter pisano jesensko vzdušje.Res je, da so jesenske barve načeloma tople in živahne, a če bi radi letos kaj drugačnega, pozabite na klasiko in domovanje okrasite z drugačnimi odtenki: z belimi, sivimi ali rjavimi. Jesensko cvetje je tudi v teh barvah, prav tako so na voljo buče v manj vpadljivih odtenkih. Vključite jih v dekoracijo.K jesenskim vibracijam zagotovo pripomorejo pravi vonji. Najlažje jih je dobiti tako, da v lonček položite začimbe, značilne za ta letni čas: cimet, ingver, klinčke in podobno. Vodo zavrite in uživajte v vonju pare, ki se sprošča.Za zanimiv dekor lahko izkoristite značilne sadeže: jabolka. Odrežite njihov vrh, izdolbite toliko sredine, da bo nastal prostor za čajno svečko, ter jo položite vanj. Tako pripravljene sadeže položite na ognjevarno površino, z njimi okrasite mizo ter uživajte v toplem ognju in zapeljivem vonju.Les je topel in zanimiv, predvsem pa naraven material, ki ga lahko na različne načine vključite v dekoracijo.Prečno narezano deblo naj se spremeni v podstavke za kozarce, posodo ali sveče. Igrajte se z debelino, lahko tudi z različnimi vrstami lesa in okras razgibajte s teksturo in barvo lubja. Tako narezan les oblikujte v podstavke različnih nivojev in oblik ter nanje postavite sveče ali vaze z jesenskim cvetjem.