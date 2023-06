Odlična ideja, kako v poletnih dneh zamotiti svojega psa

Psi imajo zelo radi, če se z njimi igramo in jim svoj čas namenimo za razvijanje pasjih veščin, učenje trikov, metanje žogic in podobno. Včasih pa se nam to preprosto ne ljubi ali za igro nimamo energije. No, včasih bi radi svojega psa tudi zamotili, saj na primer jemo kosilo in ne želimo, da nas prosjači pod mizo. Ali pa imamo druge razloge, zakaj bi si želeli, da se naš kuža igra sam in nas nekaj minut pusti pri miru, hkrati pa se ne dolgočasi.

