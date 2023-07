Odlična foto sekcija: to je Honor magic 4 pro (FOTO)

Zdaj že vsi vemo, da Honor ni več del Huaweia in da je samostojna blagovna znamka, ki lahko sodeluje z ameriškimi firmami in ima lahko na svojih napravah naložene Googlove storitve in aplikacije. Kar je malce hecno, ker je novi lastnik novo državno podjetje Shenzhen Zhixin New Information Technology, konglomerat več deset podjetij, med katerimi jih tri četrtine tvorijo Honorjevo dobavno verigo. Še vodstvo je skoraj isto kot prej.

Zmogljiv in še lep.

Kakor koli že, Honor ima Google in to ga dela zelo konkurenčnega, zlasti ko vidimo, kako močno fotografsko in videosekcijo ima. Honorjeva serija magic je premijska in take so tudi kamere, pri katerih niso šparali. Na hrbtni strani imamo štirioko enoto, ki jo sestavljajo glavno širokokotno (23 mm) zrklo z laserskim samodejnim ostrenjem in 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotna kamera s prav tako 50 milijoni točk in periskopska telefota kamera s 3,5-kratno optično povečavo slike in kar 64 megapiksli, za posebne učinke pa skrbi namensko globinsko zrklo. In vse tri glavne kamere imajo avtofokus, kar pri konkurenci še vedno ni nekaj samoumevnega. Za selfieje skrbi prednja kamera z 12 MP, ki ji pomaga še globinski senzor, ki je hkrati odgovoren za natančnejše in varnejše prepoznavanje obraza.

Serija povečav: 0,6x, 1x, 3,5x, 10x, 50x in 100x.

Prednjači glavna kamera

In posnetki so izvrstni, saj odlični strojni opremi pomaga še odlična programska oprema. Glavna kamera v vseh svetlobnih razmerah dela izjemne fotografije, ostre, barvite in kontrastne. Prav tako se odlično izkaže ultra širokokotna kamera, le da pri slabši svetlobi izgubi nekaj ostrine. Telefoto kamera je odlična, in to tudi v zaprtih prostorih. Nočna fotografija je prav tako dobra: najboljša je pri širokokotni kameri, medtem ko je pri preostalih dveh snemalnih zrklih mičkeno slabša. In selfieji? Odlični, pri čemer imamo tri nastavitve »goriščne razdalje« oziroma zuma. Tudi video je na zelo visoki ravni, še posebno posnetki, narejeni z glavno širokokotno kamero, pri čemer je Honor za ta telefon pridobil tudi certifikat IMAX Enhanced za posnetke 4K in zvok​ DTS, pa tudi sami so razvili nekaj zanimivih stvari, kot je format magic-log.

Odlični fotografski strojni opremi pomaga odlična programska oprema.

Leti kot raketa

1x Serija povečav: 0,6x, 1x, 3,5x, 10x, 50x in 100x.

V notranjosti je skrit trenutno še najmočnejši procesor za androidne telefone, Qualcommov snapdragon 8 gen 1, sparjen z 8 GB rama, na voljo pa imamo 256 GB shrambe. Spominskih kartic ne sprejema. Za gladko predvajanje pravzaprav česar koli, naj gre za prebiranje spletnih novic ali igranje najzahtevnejših mobilnih iger, skrbi novi amoled zaslon z dobrimi 17 centimetri diagonale, pri katerem lahko izbiramo med štirimi načini osveževanja: dinamičnim, visokim (120 Hz), srednjim (90 Hz) in standardnim (60 Hz). Razlika je takoj opazna. Zvočnika poskrbita za odličen stereozvok.

3,5x Serija povečav: 0,6x, 1x, 3,5x, 10x, 50x in 100x.

Konkretna cena

10x Serija povečav: 0,6x, 1x, 3,5x, 10x, 50x in 100x.

Baterija sicer nima velikanske kapacitete (4600 mAh), a bo brez težav zdržala dan ali dva normalne uporabe, poleg tega se bo s priloženim 100-vatnim napajalnikom do konca napolnila v le pol ure. In to še ni vse: telefon pozna tudi brezžično super hitro polnjenje s 100 W, a zaradi večjih izgub energije se baterija brezžično napolni v 40 minutah, kar pa je tudi zavidljivo. Operacijski sistem je Honorjev magic UI 6.0, ki temelji na aktualnem Googlovem androidu 12. Le cena je malce ostra: 1099 evrov. A po drugi strani ima konkurenca podobne cene za podobno zmogljive telefone s tako dobrimi kamerami. Pa še dobro je videti.

50x Serija povečav: 0,6x, 1x, 3,5x, 10x, 50x in 100x.

30 minut potrebuje 100-vatni napajalnik, da do konca napolni baterijo.