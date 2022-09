Odličen zvok, še boljša baterija

Prvi vtis, ko vzameš v roke Philipsove brezžične slušalke fidelio T1, je: »Madona, so pa velike!« Že embalaža je zajetna, prav tako polnilna škatlica in slušalke. Razlog je v velikosti zvočnika, ki ima premer 10 mm, in velikosti baterije, ki ima dovolj moči za devet ur delovanja z vključenim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC) oziroma za 13 ur brez njega. Če k temu prištejemo še energijo, shranjeno v polnilni škatlici, bomo lahko slušalke skupaj uporabljali kar 34 oziroma 48 ur. In ko jim končno zmanjka elektrike, jih lahko v 15 minutah (žično ali brezžično) napolnimo za eno uro poslušanja.

Eleganten videz brušenega aluminija in kar masivna oblika

A čeprav so fidelio T1 precej zajetne, lepo sedejo v uho, le nekaj časa si je treba vzeti, da najdeš ustrezne ušesne čepke, sicer bodo slušalke padale iz uhljev, zvok pa bo zanič. Na voljo je kar osem parov: pet silikonskih in trije iz spominske pene. Čeprav pri drugih slušalkah uporabljam silikonske čepke, so mi tukaj najbolj ustrezali najmanjši iz pene. In ko najdeš prave, se začne uživancija: fidelio T1 imajo odličen zvok.

13 ur brez ANC zdržijo vgrajene baterije.

Dobri basi, a ne prevladujoči, uravnoteženi srednji in visoki toni (morda bi bili lahko tisti res visoki malce bolj poudarjeni, a to je morda moja osebna preferenca), dobra stereo slika, lepo slišne podrobnosti. Zvok je naraven, morda malce bolj na topli kot hladni strani, a brez pretiravanj, kar pomeni, da z njimi slišimo glasbo (skoraj) tako, kot so si jo zamislili njeni avtorji. Skoraj? To so le v-ušesne slušalke, ki pač ne morejo pričarati takšnega zvoka, kot ga lahko proizvedejo (kakovostne) čezušesne. A v svojem razredu so brez dvoma med najboljšimi.

Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) se dobro obnese, čeprav sem imel priložnost preizkusiti že boljše slušalke. Dejansko se v sluhovod celo pri najmočnejši nastavitvi prikrade precej šumov in zvokov iz okolice. ANC nastavljamo v mobilni aplikaciji, ki bi bila lahko tudi boljša, saj ponuja bolj ali manj osnovne nastavitve, med katerimi je zelo rudimentaren izenačevalnik zvoka z le štirimi nastavitvami (nizki toni, govor, poudarjeno in visoki toni). A dobro, najboljši zvok je tako in tako pri izklopljenem izenačevalniku, kar je edino prav.

Za slušalke philips fidelio T1 je treba pri nas odšteti okrog 250 evrov, kar ni ravno malo, a dober zvok ima svojo ceno. In konkurenca je huda.