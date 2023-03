Odličen trik za vzdrževanje belih superg: samo obrišite jih s tem in v hipu bodo kot nove

Bele superge so nedvomno ene najlepših in najbolj praktičnih, odlične so za modne kombinacije, vendar so zahtevne za vzdrževanje. Moramo jih redno negovati in čistiti, in prav to je tisto, kar nas pogosto odvrne od nakupa.

A če se naučite nekaj trikov, s katerimi bodo ostale bele, naslednjič pri nakupu boste imeli pomislekov.

Nikoli jih ne dajajte v pralni stroj

Belih superg ne smete prati v pralnem stroju, saj se lahko nepopravljivo poškodujejo. In pomembno je, da jih ne sušite v sušilnem stroju, saj lahko spremenijo svojo obliko.

Čistila iz kuhinje

Kis je kot nalašč za odstranjevanje madežev z belih superg. Krpo namočite v kis in nežno podrgnite po supergah. Idealna rešitev je tudi soda bikarbona v kombinaciji z vodo in kisom. Naredite pasto iz teh treh sestavin in očistite bele superge z zobno ščetko.

Beli lak

S tem lahko hitro odstranite praske in majhne madeže, ki nastanejo zaradi obrabe. Ni idealna rešitev, je pa učinkovita.

Šampon

To je odlična rešitev proti mastnim madežem na supergah. Vzemite staro zobno ščetko in mesto, kjer je madež, zdrgnite s šamponom. Supergam boste povrnili stari sijaj.

Eno od pomembnih pravil pri nošenju belih superg je, da jih nikoli ne puščate na soncu in da ne uporabljate močnih belil na gumijastem podplatu, saj ga lahko s tem poškodujete.