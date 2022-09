Odličen trik za vse gospodinje: v pralni stroj dajte lovorjev list, rezultat vas bo navdušil

Lovorjevi listi niso primerni le za kuhinjo. Ta priljubljena začimba je uporabna tudi pri pranju perila. In čemu točno služi?

Marsikdo ne ve, ampak lovorjevi listi lahko pomagajo ohraniti barvo oblačil oziroma jim vrniti prvotno barvo. Daste jih lahko neposredno v pralni stroj, veliko boljši učinek pa boste dosegli, če jih daste v večji lonec z vodo, kamor nato namočite barvna oblačila. Odvisno od količine perila vzamete nekaj ali ducat lovorjevih listov, jih daste v vodo in zavrete. Ko se voda nekoliko ohladi, po 20-30 minutah, vanjo namočite oblačila in pustite stati nekaj ur. Za boljši učinek jih lahko občasno premešate. Nato oblačila dobro ožemite in operite kot običajno v pralnem stroju ali ročno.

Ta trik najbolje deluje pri belih oblačilih. Če lovorjevi listi ne pomagajo, lahko poskusite še nekaj drugega. V pralni stroj lahko daste dve žlici soli. Ta se že dolgo uporablja za pranje zaves in prtov, saj učinkovito odstranjuje madeže in jim vrača snežno belo barvo. Uspešna je tudi pri barvnih oblačilih, saj barvo oživi in preprečuje, da bi zbledela.