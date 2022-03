Odličen srednjerazrednik: v slovenskih trgovinah po opazno znižani ceni

Že ptički čivkajo, da Sony dela dobre televizorje. In že ptički čivkajo, da Sonyjevi teveji niso ravno najcenejši. Japonski proizvajalec tako rekoč nima nizkocenovnih modelov.

Klasični nabor priključkov

Zato je še kako dobrodošlo dejstvo, da se da njegove televizorje srednjega razreda v slovenskih trgovinah dobiti po opazno znižani ceni. Denimo, za odličnega srednjerazrednika, ki sliši na ime bravia XR-55X93J, je treba trenutno odšteti mičkeno manj kot tisočaka, kar je od tristo do petsto evrov (odvisno od trgovca) manj kot doslej.

Napredne funkcije

In tale XR-55X93J ni od muh. Gre za klasičen zaslon iz tekočih kristalov, ki je od zadaj osvetljen s svetlečimi diodami, kar pomeni odlično odzivnost in nizke zakasnitvene čase ter visoko frekvenco osveževanja zaslona, s čimer je idealen za nažiganje iger s konzol.

Če v enega od dveh glavnih hdmi-vhodov, ki podpirata standard hdmi 2.1, vtaknemo kabel iz playstationa, televizor sam preklopi v gamerski način delovanja. Obvlada samodejni način nizke latence (ALLM) in spremenljivo hitrost osveževanja (VRR), kar je plus pri igranju videoiger (PS5 naj bi VRR začel podpirati v prihodnjih mesecih s programsko nadgradnjo). Poleg tega zna predvajati sliko ultra visoke ločljivosti 4K (3840 x 2160 pik) pri 120 Hz.

Odlična slika

Slika je ostra, barvita, kontrastna in dinamična, bravia pa zna predvajati tudi dobro črnino. Za odlično sliko se lahko zahvali tudi kognitivnemu procesorju XR, ki zna razdeliti sliko na več delov in ugotoviti, kaj je njen osrednji del, ter ga poudariti, kar pomeni bolj jasno in bolj kontrastno sliko kot sicer.

Napredni procesor tudi odlično predela sliko nižje ločljivosti (angl. upscaling) v ultra visoko in na splošno skrbi za odličen videz. Škoda je le, da je zaslon precej odseven, tako da ga je priporočljivo gledati v zatemnjenem prostoru.

Ker gre za pametni televizor s sistemom android tv, je integracija v domače omrežje enostavna, v trgovini google play imamo na voljo veliko uporabnih aplikacij.

Malce slabši je zvok: bravia XR-55X93J ima sicer precej močan zvok in dobre srednje in visoke tone, zmanjka pa ji basov, kar pa je pričakovano pri ploščatih televizorjih.