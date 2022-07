Odličen način za čiščenje pekača

Ostanki umazanije na pekačih so zelo trdovratni in ne glede na to, kako se trudite, da bi ohranili čiste, se zasušena hrana na njih velikokrat zdi praktično neodstranljiva. Obstaja pa način, zaradi katerega bodo umazani pekači le še preteklost. Poglejte, kako jih očistiti po vsaki uporabi in zlasti, kadar se se v njih kaj prismodi.

Pekač najprej napolnite z vrelo vodo. Počakajte nekaj minut, vodo odlijte, vendar pekača ne brišite.

Mokrega posujte z jedilno sodo. Zlasti pozorni bodite ne dele, kjer so vidni ostanki hrane in maščobe.

Po jedilni sodi posujte še navadno sol.

Plastenko z razpršilom napolnite z belim kisom in z njim poškropite s sodo in soljo posut pekač.

Nastali bodo mehurčki, kar pomeni, da naravno čistilo deluje.

Z vlažno gobico pekač nato zdrgnite, ga dobro sperite, obrišite in pospravite do naslednje uporabe.