Odličen izgovor, da izberete to hrvaško destinacijo

Porcijunkulovo, splet vere, tradicije in veselja, je kulturno-turistična prireditev, ki z bogastvom dogajanja prednjači v tem delu regije. Takrat se Čakovec spremeni v živahno sodobno zbirališče in ponuja raznovrsten program, poln čudovitih koncertov, očarljivih predstav, otroških delavnic in igralnic, promocij in predstavitev, prikazov starih obrti, kar spremlja bogata vinska in gastronomska ponudba ter še marsikaj drugega.

Naročnik oglasne vsebine je Turistička zajednica grada Čakovca