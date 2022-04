Odenimo dom v velikonočne barve in motive

Pred vrati je velika noč, največji krščanski praznik, na katerega se verniki že pripravljajo. To je priložnost, da se zberemo za obloženo in lepo pogrnjeno mizo, še prej pa iz zimskega spanja prebudimo ustvarjalno žilico in se lotimo izdelave velikonočnih dekoracij. Naši davni predniki iz dobe pred krščanstvom so v času okrog velike noči slavili prihod pomladi in nekaj te tradicije se je obdržalo, še posebno je to opazno pri prevladujočih barvah in obilici cvetja, ki krasi dom. Bolj ko je barvito, bolje bo.

Preden se torej lotimo barvanja pirhov, lahko v velikonočnem duhu okrasimo prostore in okolico hiše. Predvsem pri slednjem so pravi mojstri naši severni sosedje in Nemci, saj so vrtovi hiš in stanovanjskih blokov tradicionalno polni pisanih pirhov, ki visijo z neolistanih grmov in dreves, izza njih kukajo zajčki, gredice pa so polne narcis in dehtečih hijacint. Če želimo svoj dom okrasiti v nekoliko bolj umirjenem tonu, bo dovolj že velikonočni venček, ki ga obesimo na vhodna vrata ter z njim gostom nasmeh na usta pričaramo, še preden vstopijo v stanovanje. Za najbolj preprostega potrebujemo trši papir različnih barv, flomastre, širši okrasni trak in lepilo. Iz papirja najprej izrežemo jajca, koliko, je odvisno od premera venca in tega, kako na gosto jih bomo razporedili. Lahko je vsako drugačne barve, lahko se jih izmenjuje le nekaj. Po želji. Jajca lahko še dodatno porišemo s flomastri, nato pa jih prilepimo na trak, ki smo ga oblikovali v krog. Na mestu, kjer se konca traku stikata, pustimo nekaj prostora in ju zvežemo v pentljo, nato pa obesimo na vrata ali steno.

Najmlajši si lahko svoj kotiček okrasijo tudi z girlando, na katero nalepijo zajčke, seveda pa ni primerna le za otroške sobe, brez težav jo namreč vključimo v okrasitev denimo jedilnice. Če nismo vešči risanja, na spletu poiščemo obris zajca in ga prerišemo na trši papir, nato pa šablono izrežemo. Pustimo otrokom, da izberejo barvni papir, ki jim je všeč, nato pa nanj obrišejo zajčka in ga izrežejo. Zajčke nato na poljubni razdalji prilepimo na okrasni trak, tega pa pritrdimo, kamor želimo.

Krasno namizno dekoracijo izdelamo iz praznega kartona za jajca, ki jih v tem času zagotovo ne manjka. Uporabimo le eno polovico, ki jo po želji pobarvamo z barvo, ki se sklada s preostankom dekoracij, nato pa v posamezne prostorčke razporedimo cvetoče vejice, čajne svečke, ki smo jih postavili v jajčne lupine, prepeličja jajčka in podobne manjše okraske ali zgolj jajčne lupine s cvetjem. Namesto kartona lahko uporabimo tudi kos lubja, ki mu dodamo nekaj kosov maha, kakšen storž ali cvetočo vejico, nanj pa z vročim lepilom pritrdimo prazne jajčne lupine namesto vazic in kakšno prepeličje jajce ali pirh. Ni treba veliko, da mizo pripravimo za velikonočno pojedino. Ljubkega zajčka denimo dobimo že tako, da prtiček iz blaga zvijemo v rolico, jo prepognemo in v sredino postavimo pirh ali navadno jajce. Na vrhu oba konca prtička združimo in pritrdimo s trakom ali elastiko in zajček je nared.