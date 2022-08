Oddih od gibanja

Če ste med letom telesno (zelo) aktivni ali če ste zelo trdo delali na tem, da ste svoje telo spravili v formo pred poletjem, pred plažo, se zagotovo sprašujete, ali nemara ni modro vadbe nadaljevati tudi med dopustom, da ves trud ne bi šel v nič. Za tiste, ki radi vadijo in imajo pred sabo neki cilj, je že sama misel na to, da teden ali dva (ali tri) ne bodo telesno dejavni, grozna. Morda se bojijo, da bodo izgubili kondicijo, mišice, napredek in bodo morali, ko se bodo vrnili domov, začeti z ničle. A strokovnjaki mirijo, da se s tem ne gre obremenjevati.

Če ste ob vodi, supajte, plavajte, veslajte.

Tako kot predah od službenih obveznosti bi utegnil koristiti predah od vadbe. Dopust ni le ugodje, potrebujemo ga, v tem času pa ga privoščimo tudi telesu, da se bo lahko odpočilo po napornih treningih. Nikakor ne boste izgubili vsega, kar ste na teh treningih pridobili, če si boste na dopustu privoščili malce predaha, pravijo strokovnjaki. Tako kot um tudi telo potrebuje kakovostni oddih. Mišice potrebujejo čas za okrevanje, počitek, le tako se boste ognili morebitnim poškodbam, ki se utegnejo pojaviti zaradi ponavljajočih se gibov. Naj bo poletni dopust čas, ko vadite manj ali pa drugače, torej se ukvarjate s popolnoma drugo aktivnostjo, naj bo to čas, ko se spočijete in pripravite za gibanje, šport, s katerim se ukvarjate sicer in se boste tudi po vrnitvi domov. Ko se končno odpravite na dopust, naj bo prioriteta uživanje.

Ko se končno odpravite, naj bo prioriteta uživanje.

Nikakor ne bo šlo, odkimavate zgroženi, lenarjenje pač ni za vas? Tudi prav, potem pa si privoščite aktivni dopust: hodite, plavajte, supajte, veslajte, igrajte badminton, tenis, namizni tenis, če vam je to na voljo (seveda pri vsem naštetem ne pretiravajte), če boste dopust preživeli v mestu, pa se sprehodite po njegovih skritih kotičkih in ga raziskujte. Poleg tega je pomembno, pravijo strokovnjaki, da se res dobro naspite in da v vsem, kar počnete, uživate: tudi v brezdelju in hrani ... Po končanem dopustu pa boste komaj čakali, da se vrnete k vadbi, doma ali v fitnesu.