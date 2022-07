DELOINDOM

Odcvetajočih začimbnic in trajnic ne režimo, dokler gostijo čmrlje ali čebele

Na grme dišavnic in zelišč, kot so origano, sivka, žajbelj, šetraj in ožepek, ste na vrtu pozorni, dokler so v polnem razcvetu, ko se pokažejo znamenja odcvetanja, pa bi jih najraje čimprej porezali.