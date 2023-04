Odbiti koncept po Citroënovo (FOTO)

Citroën je v svoji zgodovini poskrbel za vrsto vozil, ki so bila pogosto videti kot iz nekega drugega časa. Pomislimo samo na legendarno žabo oziroma citroën DS, ki je davnega leta 1955 presunil strokovno in laično javnost s svojim futurističnim videzom in inovativno tehnologijo. Citroën je nenehno izdeloval tudi študijska konceptualna vozila, s katerimi je nakazoval, kam jih bo nekoč v prihodnosti vodila pot.

Avto idej

Od 20 do 80 odstotkov se napolni v 23 minutah.

In tukaj je oli: konceptualni manifest inteligentnih idej, kakor mu pravijo pri Citroënu. Gre za odštekano oblikovano električno vozilo, ki se ponaša s 400 kilometri dosega, maso 1000 kg, porabo 10 kWh na 100 kilometrov, najvišjo hitrostjo 110 km/h in zmogljivostjo polnjenja od 20 do 80 odstotkov v zgolj 23 minutah. A to ni vse: oli lahko elektriko, shranjeno v baterijah, po potrebi odda tudi v električno opremo, hišo ali omrežje.

V ospredju so uporabnost, inovativnost in dostopnost.

Uporabili so reciklirane materiale, denimo plošče pokrova motornega prostora, strehe in ravnega poda prtljažnika so izdelane iz recikliranega kartona v obliki satovja, kar jim daje izjemno odpornost. Na hibridnih kolesih so nameščene vzdržljive in inteligentne pnevmatike eagle go, razvite v sodelovanju z Goodyearom. Notranjost je prostorna in svetla, instrumentna plošča pa informacije o vožnji projicira po celotni širini armaturke. Sedeži so iz mrežaste tkanine in iz lahkih recikliranih materialov.

Ultra praktičen

Olija, ki meri 4,2 metra v dolžino, lahko uporabimo tako za prevoz pohištva kot za nalaganje sup deske ali strešnega šotora. Na modularno ploščad prtljažnika stvari postavimo kot pri poltovornjaku. Vzglavnika na zadnjih sedežih je mogoče potisniti v streho in dvigniti steklo na prtljažnih vratih, tako da se 994 milimetrov široka nakladalna ploščad s 679 podaljša na 1050 mm. Prtljažna vrata se preklopijo in po odstranitvi nakladalne ploščadi imamo na voljo kar 582 mm višine. Na vsaki strani poda so vodila, na katera se lahko pritrdi kaveljčke ali dodatno opremo, na bočnih stenah pa so skrita odlagalna mesta.

400 km dosega naj bi imel oli.

Zadnja vrata so sestavljena iz jeklene spodnje plošče, ki ima na sredini prostor za registrsko tablico, nad katero je črna površina z luknjičastim vzorcem z novim sloganom Nothing moves us like Citroën (Nič nas ne premika kot Citroën). Oli bo navdih za ideje in inovacije, ki jih bodo uporabili pri prihodnjih modelih, hkrati pa je prvo vozilo, opremljeno z novim logotipom dvojne puščice.